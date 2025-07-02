На Алтае 17-летний парень погиб при опрокидывании мотоцикла

Юноша взял байк отца без разрешения

02 июля 2025, 17:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

17-летний парень насмерть разбился на мотоцикле в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 1 июля около 03:00 на 9 км трассы "Ташанта — урочище "Калан".

"17-летний житель села Кош-Агач за рулем мотоцикла Racer RC110 превысил безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", — рассказали в ведомстве.

В результате юноша скончался на месте. Кроме того, с травмами различной тяжести госпитализировали его 16-летнего пассажира, жителя села Кокоря.

Полицейские установили, что парень взял мотоцикл отца без спроса, чтобы покататься с друзьями. Назначена проверка.