Подросток погиб при взрыве в многоэтажке в Новороссийске
Еще трое несовершеннолетних получили травмы
21 августа 2024, 07:30, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
Подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали при взрыве в многоэтажке в Новороссийске, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент случился 20 августа около 18:00 мск на 13-м этаже дома на Анапском шоссе. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв гранаты РГД одним из несовершеннолетних.
"Трое пострадавших госпитализированы, одна девушка в тяжелом состоянии, еще двое — парень и девушка — в среднем", — сказал собеседник.
При каких обстоятельствах у детей оказался боевой припас, не уточняется. В произошедшем разбираются правоохранители.
17:20:16 21-08-2024
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