Подросток погиб при взрыве в многоэтажке в Новороссийске

Еще трое несовершеннолетних получили травмы

21 августа 2024, 07:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

Подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали при взрыве в многоэтажке в Новороссийске, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился 20 августа около 18:00 мск на 13-м этаже дома на Анапском шоссе. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв гранаты РГД одним из несовершеннолетних.

"Трое пострадавших госпитализированы, одна девушка в тяжелом состоянии, еще двое — парень и девушка — в среднем", — сказал собеседник.

При каких обстоятельствах у детей оказался боевой припас, не уточняется. В произошедшем разбираются правоохранители.