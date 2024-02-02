Подросток провалился в технологический колодец с водой в алтайском селе
Следователи уже проводят проверку
02 февраля 2024, 12:15, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
В райцентре Смоленского района Алтайского края 14-летний подросток во время прогулки провалился в технологический колодец с водой, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент случился 27 января на территории бывшего предприятия, которое уже давно не функционирует. Мальчику удалось связаться с родственниками, которые обратились за помощью в правоохранительные органы. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает.
В произошедшем уже разбираются следователи: устанавливают обстоятельства происшествия и владельцев колодца. Процессуальное решение примут по итогам проверки.
13:15:02 02-02-2024
Новость аж с 27.01.2024 - уже "старость"))))))))
13:37:07 02-02-2024
тупые дети вечно куда-то падают, под ноги не смотрят а обвинят комунальщиков