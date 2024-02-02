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Подросток провалился в технологический колодец с водой в алтайском селе

Следователи уже проводят проверку

02 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В райцентре Смоленского района Алтайского края 14-летний подросток во время прогулки провалился в технологический колодец с водой, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился 27 января на территории бывшего предприятия, которое уже давно не функционирует. Мальчику удалось связаться с родственниками, которые обратились за помощью в правоохранительные органы. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает.

В произошедшем уже разбираются следователи: устанавливают обстоятельства происшествия и владельцев колодца. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

13:15:02 02-02-2024

Новость аж с 27.01.2024 - уже "старость"))))))))

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зонт

13:37:07 02-02-2024

тупые дети вечно куда-то падают, под ноги не смотрят а обвинят комунальщиков

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