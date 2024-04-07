Подросток упал с электросамоката и получил травмы в Барнауле

Его госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи

07 апреля 2024, 17:10, ИА Амител

Фото с места происшествия / ГИБДД

Подросток получил травмы, упав с электросамоката в Барнауле. Об этом рассказали в краевой ГИБДД.

"Вчера в 19:08 на ул. Попова, около дома N 99, 17-летний подросток, двигаясь на электросамокате "Whoosh" по дворовому проезду, не справился с управлением и допустил опрокидывания электросамоката, в результате чего получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В ГИБДД напомнили, что нужно соблюдать правила дорожного движения при езде на электросамокатах.