Подросток упал с электросамоката и получил травмы в Барнауле
Его госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи
07 апреля 2024, 17:10, ИА Амител
Фото с места происшествия / ГИБДД
Подросток получил травмы, упав с электросамоката в Барнауле. Об этом рассказали в краевой ГИБДД.
"Вчера в 19:08 на ул. Попова, около дома N 99, 17-летний подросток, двигаясь на электросамокате "Whoosh" по дворовому проезду, не справился с управлением и допустил опрокидывания электросамоката, в результате чего получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
В ГИБДД напомнили, что нужно соблюдать правила дорожного движения при езде на электросамокатах.
17:21:19 07-04-2024
Дорожное покрытие не соответствует для передвижению на самокатах (ямы большие, колёса маленькие). Пусть выставляют знаки "движение на самокатах запрещено" и расторгнут договора с прокатными конторами.
17:24:33 07-04-2024
Сезон открыт!
Надо ему приз какой-нибудь от мэрии, как первому пострадавшему от самоката в этом сезоне. Велосипед, например.
20:44:42 07-04-2024
Гость (17:24:33 07-04-2024) Сезон открыт! Надо ему приз какой-нибудь от мэрии, к... Балбесу уши надрать перед камерой и волшебного пенделя выписать. Более чем уверен, что он летел быстрее чем видел.
07:42:45 08-04-2024
Гость (17:24:33 07-04-2024) Сезон открыт! Надо ему приз какой-нибудь от мэрии, к... А без мэрии сами велосипед купить не могут?
17:30:55 07-04-2024
Запретите электросамокаты на прокат, и все.
17:45:37 07-04-2024
Здоровый человек транспортом петухов не пользуется.
18:35:16 07-04-2024
Вчера я свалился с крыши... Ну и что?
20:41:09 07-04-2024
Грыша (18:35:16 07-04-2024) Вчера я свалился с крыши... Ну и что? ... Крыша это твоё личное дело, а самокат создаёт аварийную ситуацию на дороге и тротуаре
22:18:53 07-04-2024
Гость (20:41:09 07-04-2024) Крыша это твоё личное дело, а самокат создаёт аварийну... Аварийную ситуацию создаёт не самокат, а человек, им неумело управляющий.
07:42:02 08-04-2024
Сколько уже трагедий с этими самокатами люди никак не могут уяснить урок - от их аренды необходимо отказаться!
Хочешь чтобы твой ребёнок мог быстро передвигаться - купи ему велик. Дорого, но зато он не разобъётся о наши дорожные ямы.
20:49:14 07-04-2024
еще бы барабанщиков малолетним руки бы переломать, чтобы дома не занимились.
20:50:13 07-04-2024
Горе то какое, самотытчик с петушиной повозки упал. Может пожалеть его еще?
21:20:58 07-04-2024
По всему городу дети по двое на этих самокатах носятся, и никто это не пересекает. И не 17летние, как этот недоросль.
07:05:02 08-04-2024
Когда уже наконец запретят эти самокаты!?!
08:04:45 08-04-2024
Гость (07:05:02 08-04-2024) Когда уже наконец запретят эти самокаты!?!... Вам бы всё запрещать. Есть ПДД, есть правила аренды/использования прокатных самокатов. Вот и нужно контролировать их соблюдение и соразмерно карать за нарушения.
08:51:13 08-04-2024
Гость (08:04:45 08-04-2024) Вам бы всё запрещать. Есть ПДД, есть правила аренды/использо... Где в ПДД сказано по тротуарам ездить?
17:49:40 08-04-2024
Гость (08:51:13 08-04-2024) Где в ПДД сказано по тротуарам ездить?... ПДД 24.2(1)
Допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности:
в пешеходной зоне - в случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 кг;
по тротуару, пешеходной дорожке - в случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 кг, и при соблюдении одного из следующих условий:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, сопровождает ребенка в возрасте до 14 лет, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедиста в возрасте до 14 лет;
по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка либо отсутствует возможность двигаться по ним;
09:05:59 08-04-2024
Естественный отбор.
09:19:55 08-04-2024
Нужно просто возложить ответственность за аварии с самокатами на их владельца. контроль скорости, место парковки и т.д. легко контролировать.