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Подросток упал с электросамоката и получил травмы в Барнауле

Его госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи

07 апреля 2024, 17:10, ИА Амител

Фото с места происшествия / ГИБДД
Фото с места происшествия / ГИБДД

Подросток получил травмы, упав с электросамоката в Барнауле. Об этом рассказали в краевой ГИБДД.

"Вчера в 19:08 на ул. Попова, около дома N 99, 17-летний подросток, двигаясь на электросамокате "Whoosh" по дворовому проезду, не справился с управлением и допустил опрокидывания электросамоката, в результате чего получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В ГИБДД напомнили, что нужно соблюдать правила дорожного движения при езде на электросамокатах.

Барнаул ДТП

Комментарии 19

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Гость

17:21:19 07-04-2024

Дорожное покрытие не соответствует для передвижению на самокатах (ямы большие, колёса маленькие). Пусть выставляют знаки "движение на самокатах запрещено" и расторгнут договора с прокатными конторами.

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Гость

17:24:33 07-04-2024

Сезон открыт!

Надо ему приз какой-нибудь от мэрии, как первому пострадавшему от самоката в этом сезоне. Велосипед, например.

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Гость

20:44:42 07-04-2024

Гость (17:24:33 07-04-2024) Сезон открыт! Надо ему приз какой-нибудь от мэрии, к... Балбесу уши надрать перед камерой и волшебного пенделя выписать. Более чем уверен, что он летел быстрее чем видел.

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Гость

07:42:45 08-04-2024

Гость (17:24:33 07-04-2024) Сезон открыт! Надо ему приз какой-нибудь от мэрии, к... А без мэрии сами велосипед купить не могут?

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Гость

17:30:55 07-04-2024

Запретите электросамокаты на прокат, и все.

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Гость

17:45:37 07-04-2024

Здоровый человек транспортом петухов не пользуется.

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Грыша

18:35:16 07-04-2024

Вчера я свалился с крыши... Ну и что?

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Гость

20:41:09 07-04-2024

Грыша (18:35:16 07-04-2024) Вчера я свалился с крыши... Ну и что? ... Крыша это твоё личное дело, а самокат создаёт аварийную ситуацию на дороге и тротуаре

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Гость

22:18:53 07-04-2024

Гость (20:41:09 07-04-2024) Крыша это твоё личное дело, а самокат создаёт аварийну... Аварийную ситуацию создаёт не самокат, а человек, им неумело управляющий.

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Гость

07:42:02 08-04-2024

Сколько уже трагедий с этими самокатами люди никак не могут уяснить урок - от их аренды необходимо отказаться!
Хочешь чтобы твой ребёнок мог быстро передвигаться - купи ему велик. Дорого, но зато он не разобъётся о наши дорожные ямы.

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Конь

20:49:14 07-04-2024

еще бы барабанщиков малолетним руки бы переломать, чтобы дома не занимились.

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Гость

20:50:13 07-04-2024

Горе то какое, самотытчик с петушиной повозки упал. Может пожалеть его еще?

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Гость

21:20:58 07-04-2024

По всему городу дети по двое на этих самокатах носятся, и никто это не пересекает. И не 17летние, как этот недоросль.

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Гость

07:05:02 08-04-2024

Когда уже наконец запретят эти самокаты!?!

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Гость

08:04:45 08-04-2024

Гость (07:05:02 08-04-2024) Когда уже наконец запретят эти самокаты!?!... Вам бы всё запрещать. Есть ПДД, есть правила аренды/использования прокатных самокатов. Вот и нужно контролировать их соблюдение и соразмерно карать за нарушения.

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Гость

08:51:13 08-04-2024

Гость (08:04:45 08-04-2024) Вам бы всё запрещать. Есть ПДД, есть правила аренды/использо... Где в ПДД сказано по тротуарам ездить?

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Гость

17:49:40 08-04-2024

Гость (08:51:13 08-04-2024) Где в ПДД сказано по тротуарам ездить?... ПДД 24.2(1)
Допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности:
в пешеходной зоне - в случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 кг;

по тротуару, пешеходной дорожке - в случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 кг, и при соблюдении одного из следующих условий:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;

лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, сопровождает ребенка в возрасте до 14 лет, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедиста в возрасте до 14 лет;

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка либо отсутствует возможность двигаться по ним;

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ыть

09:05:59 08-04-2024

Естественный отбор.

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Гость

09:19:55 08-04-2024

Нужно просто возложить ответственность за аварии с самокатами на их владельца. контроль скорости, место парковки и т.д. легко контролировать.

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