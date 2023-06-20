Подрядчик рассказал, какие работы сейчас идут на мосту возле Нового рынка в Барнауле

Рабочие приступили к обустройству котлована для строительства подпорной стенки между бывшими трехпролетным и восьмипролетным путепроводами

20 июня 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: "Мост"

На мосту по проспекту Ленина в Барнауле продолжаются работы по реконструкции. Как сообщает Telegram-канал "Мост", рабочие приступили к обустройству котлована для строительства подпорной стенки между бывшими трехпролетным и восьмипролетным путепроводами.

Также подпорную стенку обустраивают вдоль существующей пешеходной дороги возле первой опоры большого путепровода. Также там идут работы по вязке арматурных каркасов и бетонированию.

На третьей опоре бывшего восьмипролетного путепровода строители армируют подферменники и демонтируют опалубки ригеля, а на четвертой обвязывают арматурные каркасы. В тоже время продолжает монтаж поперечных балок пролетного строения между первой и второй опорами.

Также на бывшем трехпролетном путепроводе строители армируют продольные швы подпорной стенки, монтируют опалубку шкафной стенки второй опоры, а также изготавливают опалубку шкафной стенки второй опоры. Кроме того, там же продолжают изготовление арматурных позиций и опалубку монолитных консолей – они нужны, чтобы в будущем обустроить там дорогу.