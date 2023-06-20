Подрядчик рассказал, какие работы сейчас идут на мосту возле Нового рынка в Барнауле
Рабочие приступили к обустройству котлована для строительства подпорной стенки между бывшими трехпролетным и восьмипролетным путепроводами
20 июня 2023, 22:36, ИА Амител
На мосту по проспекту Ленина в Барнауле продолжаются работы по реконструкции. Как сообщает Telegram-канал "Мост", рабочие приступили к обустройству котлована для строительства подпорной стенки между бывшими трехпролетным и восьмипролетным путепроводами.
Также подпорную стенку обустраивают вдоль существующей пешеходной дороги возле первой опоры большого путепровода. Также там идут работы по вязке арматурных каркасов и бетонированию.
На третьей опоре бывшего восьмипролетного путепровода строители армируют подферменники и демонтируют опалубки ригеля, а на четвертой обвязывают арматурные каркасы. В тоже время продолжает монтаж поперечных балок пролетного строения между первой и второй опорами.
Также на бывшем трехпролетном путепроводе строители армируют продольные швы подпорной стенки, монтируют опалубку шкафной стенки второй опоры, а также изготавливают опалубку шкафной стенки второй опоры. Кроме того, там же продолжают изготовление арматурных позиций и опалубку монолитных консолей – они нужны, чтобы в будущем обустроить там дорогу.
22:47:22 20-06-2023
Спасибо режиму за издевательство над населением Барнаула. На выборах голосуйте друг за дружку. Нас не ждите
22:56:34 20-06-2023
Не видать нам моста в ноябре. Надо было уже асфальт катать, а они еще арматуру плетут.
00:38:06 21-06-2023
Новый мост со всеми развязками построили за 5 лет!!! А тут 50 метров уже 2 года строят все построить не могут…и это при наличии новых современных технологий…
07:35:43 21-06-2023
Гость (00:38:06 21-06-2023) Новый мост со всеми развязками построили за 5 лет!!! А тут 5... Стройку начали в мае 2022, прошел год и месяц. Окончание стройки в конце ноября, через 6 месяцев. Откуда у тебя болезного уже прошло 2 года? И да, длина реконструируемого участка порядка 500 м, а вовсе не 50.
09:10:11 21-06-2023
Гость (07:35:43 21-06-2023) Стройку начали в мае 2022, прошел год и месяц. Окончание стр... Да даже если и так…там работа кипеть должна…24/7, как не проеду мимо, три калеки ходят, создают видимость работы…центр города перекрыли, на два года!!! Теперь понятно почему город так и не осмелится к постройке тоннеля под вокзалом, лет на 50 стройка затянется…Киркой будут тоннель прорубать)))
09:27:46 21-06-2023
Гость (09:10:11 21-06-2023) Да даже если и так…там работа кипеть должна…24/7, как не про... Даже если и так, то не не 2 года , а полтора. Не истери.
09:49:48 21-06-2023
Гость (09:27:46 21-06-2023) Даже если и так, то не не 2 года , а полтора. Не истери. ... Ну вот когда движение запустят, тогда и скажешь что полтора!!! Да даже если и уложатся…полтора года сверхдержава делает малюсенький мост в краевом центре…вот это я понимаю мощь…
12:03:47 21-06-2023
Гость (09:49:48 21-06-2023) Ну вот когда движение запустят, тогда и скажешь что полтора!... туповато
12:35:41 05-07-2023
Гость (07:35:43 21-06-2023) Стройку начали в мае 2022, прошел год и месяц. Окончание стр... Все ДСУ в полном составе подключилось плюсы ставить))))))))))
15:48:39 21-06-2023
Гость (00:38:06 21-06-2023) Новый мост со всеми развязками построили за 5 лет!!! А тут 5... новые современные технологии дадут возможность убрать все поезда? или всё-таки нет?
04:37:39 21-06-2023
Ничего не понял,какие то трех,восьмипрллетные
08:33:42 21-06-2023
Гость (04:37:39 21-06-2023) Ничего не понял,какие то трех,восьмипрллетные... Точно, тень на плетень
10:19:32 21-06-2023
При Сталине за такие сроки ремонта всех городских чинуш к стенке бы уже поставили.
10:35:23 21-06-2023
Гость (10:19:32 21-06-2023) При Сталине за такие сроки ремонта всех городских чинуш к ст... Да не только городских, но и краевым бы досталось.
10:23:33 21-06-2023
А вам то это зачем понимать, главное чтобы мост сделали
10:29:34 21-06-2023
Дорожные рабочие плетут арматуру, они тендер выиграли, не мостостроители, а ДСУ. В Китае такие вещи за неделю перестраивают. Сначала коррупционеров расстреливают, потом мост строят. Судя по фото, там конь не валялся, конец июня, в ноябре под дождем и снегом асфальт катать и разметку -это фантастика.
10:31:21 21-06-2023
Например в Японии - мэр вместе с женой живет возле стройки, поэтому там все работы досрочно заканчиваются. Жена то не даст простоям образоваться, все мозги вытрясет , пока стройка будет идти. Нормальная практика, и строят качественно, потому что кому охота снова в палатке жить рядом со стройкой по гарантии.
15:49:35 21-06-2023
гость (10:31:21 21-06-2023) Например в Японии - мэр вместе с женой живет возле стройки, ... и домик при первом же цунами развалится по картонкам
10:34:52 21-06-2023
Город долгостроев и взяток, откатов и продажных сотрудников. Где же тут будешь хорошо жить, когда с попустительства органов такое беззаконие творится. В Новосибирске вводили антикоррупционную программу в строительном бизнесе и нашему краю надо вычищать авгиевы конюшни! Глядишь и цены за квадратный метр упадут в два раза!
10:47:51 21-06-2023
в ноябре под дождем и снегом асфальт катать и разметку -это фантастика. ****** Если будет еще куда разметку наносить и асфальт катать)))))))))
12:28:23 21-06-2023
Такое ощущение, что у сотрудников известного нам аппарата, который и несет ответственность за мост и пробки, задание: отслеживать новости и в наиболее ощутимых для граждан города массово минусовать адекватные и правдивые комментарии. Иначе столько минусов объяснить невозможно!
12:59:04 21-06-2023
Так вроде зимой был сделан каркас и проведено бетонирование. Во всяком случае, в СМИ так сообщали. Сейчас всё по новой?
13:46:29 21-06-2023
Гость (12:59:04 21-06-2023) Так вроде зимой был сделан каркас и проведено бетонирование.... Я понимаю, что строителям и их чиновникам - кураторам не нравятся мои вопросы. Так отвечайте по существу. А то настрополились ставить дислайки, работать не хотите, пока стоит сухая погода, ждёте дождей?
14:12:13 21-06-2023
В срок наверное не сдадут ,что не радует
14:44:20 21-06-2023
Если сейчас строителей не взбодрить, точно не сдадут! Погода - просто подарок - сухой май, жаркий июнь, нет дождей и ураганов. Судя по уклончивому тексту статьи и времени размещения (почти 23 часа), надеялись на то, что читатели пропустят материал. Видимо, на стройке что-то не ладится.
15:17:59 21-06-2023
на стройке что-то не ладится? (14:44:20 21-06-2023) Если сейчас строителей не взбодрить, точно не сдадут! Погод... С фундаментом поди проблема - треснул?..
15:47:43 21-06-2023
Нуну (10:29:34 21-06-2023) Дорожные рабочие плетут арматуру, они тендер выиграли, не мо... ради интереса почитайте снипы, сколько суток бетон набирает свою проектную прочность
15:56:35 21-06-2023
Гость (15:47:43 21-06-2023) ради интереса почитайте снипы, сколько суток бетон набирает ... 70% через 7 дней, а если конструкция сразу не нагружается то и через 3 дня снимают опалубку. Просто задача стоит наверное не быстро построить а нормально освоить? Тогда можно планомерно не спеша и 5 лет строить.
15:52:23 21-06-2023
Окна не открыть . И не доделаю до НГ
15:57:06 21-06-2023
Я живу Ленина 119 и вижу этих строителейв КБ каждый день
16:57:46 21-06-2023
И сколько их там в человеках? Два или три? Или бывает больше?
17:09:03 21-06-2023
Гость (16:57:46 21-06-2023) И сколько их там в человеках? Два или три? Или бывает больше... Не, больше не бывает)
17:41:13 21-06-2023
Работают добросовестно , бухают постоянно . Их там много . Почему процесс так медленно ?