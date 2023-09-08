На мосту возле Нового рынка скоро начнут укладывать трамвайные пути
Уже полностью смонтирован металлический каркас путепровода
08 сентября 2023, 15:18, ИА Амител
Фото: Мост
Сотрудники ООО "Барнаульское ДСУ № 4" полностью смонтировали металлический каркас путепровода на проспекте Ленина. Об этом сообщает телеграм-канал "Мост".
На участке между третьим и четвертым пролетом начали укладывать плиты, на которые позднее ляжет асфальт.
Также отмечается, что продолжаются работы по сопряжению моста с насыпью.
"На следующей неделе планируется приступить к укладке трамвайных путей со стороны улицы Кулагина", - говорится в сообщении.
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09:00:09 09-09-2023
Зачем вообще нужен трамвай в этом направлении? До пос. ВОСТОЧНЫЙ не идёт, на 17 завод работники добираются на нмаршрутках или авто. Вместо путей трамвайных можно будет расширить Кулагина для автотранспорта..
10:16:28 09-09-2023
Тоннель будет заливать. 100% (09:00:09 09-09-2023) Зачем вообще нужен трамвай в этом направлении? До пос. ВОСТО... Летом дачников много на жд остановку, да и кто в пригородах работает атакуют трамвай 2 раза в день.
11:43:58 09-09-2023
Тоннель будет заливать. 100% (09:00:09 09-09-2023) Зачем вообще нужен трамвай в этом направлении? До пос. ВОСТО... трамвай идет битком утром и по окончанию смены. Так же дачников хватает.