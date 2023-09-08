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На мосту возле Нового рынка скоро начнут укладывать трамвайные пути

Уже полностью смонтирован металлический каркас путепровода

08 сентября 2023, 15:18, ИА Амител

Сотрудники ООО "Барнаульское ДСУ № 4" полностью смонтировали металлический каркас путепровода на проспекте Ленина. Об этом сообщает телеграм-канал "Мост".

На участке между третьим и четвертым пролетом начали укладывать плиты, на которые позднее ляжет асфальт. 

Также отмечается, что продолжаются работы по сопряжению моста с насыпью.

"На следующей неделе планируется приступить к укладке трамвайных путей со стороны улицы Кулагина", - говорится в сообщении.

Барнаул Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 3

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Тоннель будет заливать. 100%

09:00:09 09-09-2023

Зачем вообще нужен трамвай в этом направлении? До пос. ВОСТОЧНЫЙ не идёт, на 17 завод работники добираются на нмаршрутках или авто. Вместо путей трамвайных можно будет расширить Кулагина для автотранспорта..

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Гость

10:16:28 09-09-2023

Тоннель будет заливать. 100% (09:00:09 09-09-2023) Зачем вообще нужен трамвай в этом направлении? До пос. ВОСТО... Летом дачников много на жд остановку, да и кто в пригородах работает атакуют трамвай 2 раза в день.

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Гость

11:43:58 09-09-2023

Тоннель будет заливать. 100% (09:00:09 09-09-2023) Зачем вообще нужен трамвай в этом направлении? До пос. ВОСТО... трамвай идет битком утром и по окончанию смены. Так же дачников хватает.

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