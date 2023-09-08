На мосту возле Нового рынка скоро начнут укладывать трамвайные пути

Уже полностью смонтирован металлический каркас путепровода

08 сентября 2023, 15:18, ИА Амител





















Фото: Мост

Сотрудники ООО "Барнаульское ДСУ № 4" полностью смонтировали металлический каркас путепровода на проспекте Ленина. Об этом сообщает телеграм-канал "Мост".

На участке между третьим и четвертым пролетом начали укладывать плиты, на которые позднее ляжет асфальт.

Также отмечается, что продолжаются работы по сопряжению моста с насыпью.