Подсветку букв "Барнаул" восстановили в Нагорном парке
Достопримечательность не освещалась с октября
16 ноября 2023, 12:05, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
Подсветку букв "Барнаул" в Нагорном парке столицы Алтайского края восстановили, сообщили в мэрии.
В октябре прожекторы были демонтированы из-за поломки. Взамен власти купили новые приборы и оперативно установили, как только они были доставлены.
Всего достопримечательность освещают 25 светодиодных светильников. Подсветка включается автоматически в темное время вместе с городским освещением.
12:18:24 16-11-2023
Но молодёжь внизу ,пользуясь темнотой,успела нагадить.
15:16:20 16-11-2023
На фоне белого снега, даже с подсветкой, белые буквы не видно. В зимний период хорошо бы цвет поменять.