НОВОСТИОбщество

Подсветку букв "Барнаул" восстановили в Нагорном парке

Достопримечательность не освещалась с октября

16 ноября 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

Подсветку букв "Барнаул" в Нагорном парке столицы Алтайского края восстановили, сообщили в мэрии.

В октябре прожекторы были демонтированы из-за поломки. Взамен власти купили новые приборы и оперативно установили, как только они были доставлены.

Всего достопримечательность освещают 25 светодиодных светильников. Подсветка включается автоматически в темное время вместе с городским освещением.

Барнаул

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:18:24 16-11-2023

Но молодёжь внизу ,пользуясь темнотой,успела нагадить.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:20 16-11-2023

На фоне белого снега, даже с подсветкой, белые буквы не видно. В зимний период хорошо бы цвет поменять.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров