Подсветку букв "Барнаул" восстановили в Нагорном парке

Достопримечательность не освещалась с октября

16 ноября 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Подсветку букв "Барнаул" в Нагорном парке столицы Алтайского края восстановили, сообщили в мэрии.

В октябре прожекторы были демонтированы из-за поломки. Взамен власти купили новые приборы и оперативно установили, как только они были доставлены.

Всего достопримечательность освещают 25 светодиодных светильников. Подсветка включается автоматически в темное время вместе с городским освещением.