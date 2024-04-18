Подтопленными в Алтайском крае остаются 15 домов

На трех дорогах действуют ограничения

18 апреля 2024, 14:18, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае на данный момент подтопленными остаются 15 домов и 93 приусадебных участка. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"Действует ограничение на трех участках автодорог. Для ликвидации последствий задействована группировка более 500 человек, 200 единиц техники", – сказано в сообщении.

Отмечается, что открытых пунктов временного размещения в регионе нет.

Сотрудники МЧС контролируют ситуацию. В Камне-на-Оби продолжает работать оперативная группа.