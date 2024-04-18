Подтопленными в Алтайском крае остаются 15 домов
На трех дорогах действуют ограничения
18 апреля 2024, 14:18, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае на данный момент подтопленными остаются 15 домов и 93 приусадебных участка. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"Действует ограничение на трех участках автодорог. Для ликвидации последствий задействована группировка более 500 человек, 200 единиц техники", – сказано в сообщении.
Отмечается, что открытых пунктов временного размещения в регионе нет.
Сотрудники МЧС контролируют ситуацию. В Камне-на-Оби продолжает работать оперативная группа.
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