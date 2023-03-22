Подтянутый рельеф. Какую пластику лица и живота можно сделать к лету

Пластический хирург рассказал, какие процедуры вы ещё успеете сделать весной, чтобы преобразиться к летнему сезону

22 марта 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrDvzn9P

Пластическая хирургия / Фото: master1305 / Freepik

Подтяжка лица (фейслифтинг), пластика живота (абдоминопластика) – эти и другие современные медицинские процедуры помогают вернуть уверенность в себе. Особенно это актуально летом, когда наконец наступает время для открытой одежды и пляжа. Но проводить такую подготовку лица и тела надо заранее, чтобы следы от операции уже стали невидимыми. А где будут эти следы, и пора ли уже обращаться к врачу, чтобы успеть к лету, – рассказал пластический хирург клиники "РЖД-Медицина" г. Барнаула Владимир Маншетов. Дочитайте статью до конца и получите приятный сюрприз.

– Владимир Владимирович, какие пластические операции наиболее актуальны весной?

– Пластика живота с контурной пластикой (абдоминопластика с липосакцией), моделированием талии, пупка и спортивного пресса, подтяжка лица с выделением подтяжки слоя тканей между жировой клетчаткой и мышцами (SMAS, Superficial Muscle-Aponeurotic System, то есть поверхностная мышечно-апоневротическая система), сюда включим процедуру по изменению формы век и разреза глаз (блефаропластику) и/или височную подтяжку). Кстати, вы знали, что мужская подтяжка отличается от женской?

– Нет, а в чём различие?

– У мужчин более выражены углы нижней челюсти, подбородок, скулы, надбровные дуги расположены более горизонтально, а кожа более плотная, поэтому очень важно во время операции сохранять мужские черты лица, избегая его перенатяжения и плавных, округлых форм.

– Почему эти операции делают весной? Оказывает ли влияние температура, погода?

– Время года не оказывает влияния на результат, речь может идти только о комфорте после операции. Дело в том, что летом мы носим более свободную одежду, солнцезащитные очки, ходим на пляж, где хочется выглядеть идеально. Следы от операций становятся незаметными в течение трёх месяцев. Этим и вызвана потребность делать пластику перед летним периодом.

– Подтяжка лица – это комплексная процедура, верно? Что она включает в себя?

– Давайте расскажу о том, какого эффекта ожидать после операции: это новый подтянутый рельефный контур (молодой овал) лица с сохранением его привычного выражения и естественных движений мимики, восстановленный шейно-подбородочный "угол молодости", устранение "второго подбородка".





















До и после работы пластического хирурга клиники "РЖД-Медицина" Барнаула Владимира Маншетова

– А где остаются следы от операций?

– Это волосистая часть кожи, за ушами, но их практически не видно, а по истечении 3-6 месяцев они становятся телесного цвета и даже сам пациент о них забывает.

– Какие проблемы решает пластика живота?

– Можно подчеркнуть талию, избавиться от рубцов после кесарева сечения, сделать спортивный пресс, смоделировать красивый пупок.

– Если в марте сделать пластику живота, к пляжному сезону можно успеть восстановиться?

– Предварительный результат возможно оценить через 1-1,5 месяца, окончательный – через 2-3 месяца. Розовый тонкий шов становится телесного цвета через пару месяцев, а солнечные лучи способствуют более быстрому заживлению.





До и после работы пластического хирурга клиники "РЖД-Медицина" Барнаула Владимира Маншетова

– Эти операции имеют противопоказания?

– Да, как и любое хирургическое вмешательство, но всё индивидуально, поэтому нужна предварительная консультация.

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Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Барнаул"

Адрес: Барнаул, ул. Молодёжная, 20

Телефон для записи: 8 (385-2) 38-00-00

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