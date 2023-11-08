Поезд Деда Мороза в 2023 году не приедет в Барнаул
В прошлом году он посетил сразу два города в регионе
08 ноября 2023, 21:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В 2023 году поезд Деда Мороза не приедет в Барнаул. Об этом рассказали на сайте проекта.
Праздничный состав выедет из Великого Устюга 11 ноября, а завершит программу 13 января. За это время поезд проедет по 83 городам России. Последней точкой станет поселок Кулой Архангельской области.
В Барнаул состав не заедет, хотя в прошлом году он останавливался сразу в двух точках Алтайского края: в Барнауле и Славгороде.
Ближайшим пунктом, где остановится поезд, станет Новосибирск.
22:23:31 08-11-2023
Это всё потому, что мы себя плохо вели!
08:59:45 09-11-2023
Какой ужас!!!
11:41:07 09-11-2023
А мы шапку не будем одевать.
11:44:38 09-11-2023
Жора (11:41:07 09-11-2023) А мы шапку не будем одевать.... надевать
11:54:43 09-11-2023
Элен без ребят (11:44:38 09-11-2023) надевать... Именно это и хотел выяснить)
11:45:13 09-11-2023
Жора (11:41:07 09-11-2023) А мы шапку не будем одевать.... НАДЕВАТЬ.. к вам не приедет никогда
12:13:49 09-11-2023
Деда мороза не существует. Нельзя лгать детям.
14:24:56 09-11-2023
Даже Дед Мороз забил на депрессивный регион