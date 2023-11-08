Поезд Деда Мороза в 2023 году не приедет в Барнаул

В прошлом году он посетил сразу два города в регионе

08 ноября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В 2023 году поезд Деда Мороза не приедет в Барнаул. Об этом рассказали на сайте проекта.

Праздничный состав выедет из Великого Устюга 11 ноября, а завершит программу 13 января. За это время поезд проедет по 83 городам России. Последней точкой станет поселок Кулой Архангельской области.

В Барнаул состав не заедет, хотя в прошлом году он останавливался сразу в двух точках Алтайского края: в Барнауле и Славгороде.

Ближайшим пунктом, где остановится поезд, станет Новосибирск.