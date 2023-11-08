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Поезд Деда Мороза в 2023 году не приедет в Барнаул

В прошлом году он посетил сразу два города в регионе

08 ноября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В 2023 году поезд Деда Мороза не приедет в Барнаул. Об этом рассказали на сайте проекта.

Праздничный состав выедет из Великого Устюга 11 ноября, а завершит программу 13 января. За это время поезд проедет по 83 городам России. Последней точкой станет поселок Кулой Архангельской области.

В Барнаул состав не заедет, хотя в прошлом году он останавливался сразу в двух точках Алтайского края: в Барнауле и Славгороде. 

Ближайшим пунктом, где остановится поезд, станет Новосибирск.

Барнаул Новый год

Комментарии 8

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Гость

22:23:31 08-11-2023

Это всё потому, что мы себя плохо вели!

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Гость

08:59:45 09-11-2023

Какой ужас!!!

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Жора

11:41:07 09-11-2023

А мы шапку не будем одевать.

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Элен без ребят

11:44:38 09-11-2023

Жора (11:41:07 09-11-2023) А мы шапку не будем одевать.... надевать

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Гость

11:54:43 09-11-2023

Элен без ребят (11:44:38 09-11-2023) надевать... Именно это и хотел выяснить)

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Гость

11:45:13 09-11-2023

Жора (11:41:07 09-11-2023) А мы шапку не будем одевать.... НАДЕВАТЬ.. к вам не приедет никогда

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Гость

12:13:49 09-11-2023

Деда мороза не существует. Нельзя лгать детям.

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Гость

14:24:56 09-11-2023

Даже Дед Мороз забил на депрессивный регион

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