Поезд насмерть сбил человека в Алтайском крае
Происшествие случилось в Шипуново
18 марта 2023, 18:25, ИА Амител
Фото: пресс-служба Рубцовской транспортной прокуратуры
В Алтайском крае на станции Шипуново поезд насмерть сбил человека, сообщили в пресс-службе Рубцовской транспортной прокуратуры.
Инцидент случился днём 18 марта, когда мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Ведомство проводит проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
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