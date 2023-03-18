Поезд насмерть сбил человека в Алтайском крае

Происшествие случилось в Шипуново

18 марта 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: пресс-служба Рубцовской транспортной прокуратуры

В Алтайском крае на станции Шипуново поезд насмерть сбил человека, сообщили в пресс-службе Рубцовской транспортной прокуратуры.

Инцидент случился днём 18 марта, когда мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Ведомство проводит проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.