Поезд насмерть сбил мужчину на станции в Алтайском крае
По предварительным данным, пешеход не убедился в том, что по рельсам не двигается состав, и начал переходить полотно
06 августа 2023, 12:54, ИА Амител
Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции Озерки в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ЛУ МВД России.
По предварительным данным, пешеход дождался, пока проедет поезд, но не убедился в том, что нет встречного состава и начал переходить полотно. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Личность погибшего уточняется.
Его приметы: на вид 30-50 лет, среднего телосложения, волосы темные короткие. Был одет в темные спортивные штаны, темно-зеленую футболку, на ногах галоши.
Особая примета: слева на груди – татуировка в виде свечи или патрона.
16:28:16 06-08-2023
Давным-давно, в советские годы, когда составы шли один за другим, жители требовали от властей сделать переход. Тогда же, в доперестроечные годы, переход построили. Можно ходить безопасно.