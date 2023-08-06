Поезд насмерть сбил мужчину на станции в Алтайском крае

По предварительным данным, пешеход не убедился в том, что по рельсам не двигается состав, и начал переходить полотно

06 августа 2023, 12:54, ИА Амител

Фото: ЛУ МВД России по Алтайскому краю

Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции Озерки в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ЛУ МВД России.

По предварительным данным, пешеход дождался, пока проедет поезд, но не убедился в том, что нет встречного состава и начал переходить полотно. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Личность погибшего уточняется.

Его приметы: на вид 30-50 лет, среднего телосложения, волосы темные короткие. Был одет в темные спортивные штаны, темно-зеленую футболку, на ногах галоши.

Особая примета: слева на груди – татуировка в виде свечи или патрона.