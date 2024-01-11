Поезд насмерть сбил трех человек в Москве

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося

11 января 2024, 07:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Три человека погибли под колесами поезда на станции Рижская в Москве, пишет ТАСС.

Инцидент случился 10 января в 18:19 по местному времени. Предварительно установлено, что двое мужчин и женщина переходили пути в неположенном месте.

По информации SHOT, они хотели попасть на платформу без оплаты билета, но не заметили приближающегося поезда.

В итоге от полученных травм пешеходы скончались на месте. Транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.