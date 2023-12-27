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Поезд сбил мужчину в Алтайском крае

44-летнего пострадавшего госпитализировали

27 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Поезд сбил 44-летнего мужчину на станции Световская в Панкрушихинском районе Алтайского края. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

Установили, что сельчанин переходил пути перед приближающимся электровозом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пострадавший жив, госпитализирован. Однако в каком он состоянии, не уточняется.

Правоохранители тем временем проводят проверку.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

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Гость

09:10:43 27-12-2023

беспечности людской остаётся только поражаться!

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