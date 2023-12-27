Поезд сбил мужчину в Алтайском крае
44-летнего пострадавшего госпитализировали
27 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Поезд сбил 44-летнего мужчину на станции Световская в Панкрушихинском районе Алтайского края. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.
Установили, что сельчанин переходил пути перед приближающимся электровозом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Пострадавший жив, госпитализирован. Однако в каком он состоянии, не уточняется.
Правоохранители тем временем проводят проверку.
09:10:43 27-12-2023
беспечности людской остаётся только поражаться!