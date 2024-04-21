Он переходил дорогу в неположенном месте

21 апреля 2024, 17:20, ИА Амител

Железная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1022232

Пассажирский поезд сбил мужчину в Новосибирской области. Об этом рассказали в Транспортной полиции Сибири.

38-летний пешеход переходил железную дорогу в неположенном месте на станции Мошково и не заметил приближающийся поезд.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Пострадавшего госпитализировали. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.