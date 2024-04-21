Поезд сбил мужчину в Новосибирской области
Он переходил дорогу в неположенном месте
21 апреля 2024, 17:20, ИА Амител
Железная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1022232
Пассажирский поезд сбил мужчину в Новосибирской области. Об этом рассказали в Транспортной полиции Сибири.
38-летний пешеход переходил железную дорогу в неположенном месте на станции Мошково и не заметил приближающийся поезд.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Пострадавшего госпитализировали. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.
11:40:38 22-04-2024
Как можно не заметить приближающийся поезд? Бананы в ушах???
12:34:34 22-04-2024
Мужчина был инвалид? Слепой и глухой? Или пьян в лю-лю?
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Гость (12:34:34 22-04-2024) Мужчина был инвалид? Слепой и глухой? Или пьян в лю-лю? ... может в наушниках?
13:30:25 22-04-2024
Бедный машинист. Какое потрясение из-за урода.