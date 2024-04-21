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Поезд сбил мужчину в Новосибирской области

Он переходил дорогу в неположенном месте

21 апреля 2024, 17:20, ИА Амител

Железная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1022232
Железная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1022232

Пассажирский поезд сбил мужчину в Новосибирской области. Об этом рассказали в Транспортной полиции Сибири.

38-летний пешеход переходил железную дорогу в неположенном месте на станции Мошково и не заметил приближающийся поезд.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. 

Пострадавшего госпитализировали. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

Новосибирская область

Комментарии 4

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Гость

11:40:38 22-04-2024

Как можно не заметить приближающийся поезд? Бананы в ушах???

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Гость

12:34:34 22-04-2024

Мужчина был инвалид? Слепой и глухой? Или пьян в лю-лю?

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Гость

14:36:53 22-04-2024

Гость (12:34:34 22-04-2024) Мужчина был инвалид? Слепой и глухой? Или пьян в лю-лю? ... может в наушниках?

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Гость

13:30:25 22-04-2024

Бедный машинист. Какое потрясение из-за урода.

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