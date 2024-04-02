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Поезда столкнулись в Красноярском крае

На участке железной дороги перекрыли движение

02 апреля 2024, 09:01, ИА Амител

Товарные вагоны / Фото: unsplash.com
Товарные вагоны / Фото: unsplash.com

Поезда столкнулись в Красноярском крае после схода вагонов одного из них. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Предварительно, на двухпутном участке железнодорожного пути, расположенного между станциями Жайма и Мана, сошли с рельсов три вагона грузового поезда. Машинист поезда поезда №123 Красноярск – Абакан, идущего по встречному направлению, столкнулся с вагонами, сошедшими с путей.

Движение на участке дороги, где произошло столкновение, временно перекрыли. Специалисты ведут восстановительные работы.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

09:55:50 02-04-2024

а как он мог столкнуться? Диспетчера где были, почему не предупредили, что путь занят, ЧП? что то тут недоговаривают. У виновного точно должно быть Имя фамилия и срок!

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Гость

16:52:42 02-04-2024

Гость (09:55:50 02-04-2024) а как он мог столкнуться? Диспетчера где были, почему не пре... Читать разучились?

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Гога

10:22:35 02-04-2024

Смахивает на диверсию. Причем случаи аварий и пожаров пошли подряд.... Диверсионно террористические группы..

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