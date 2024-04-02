Поезда столкнулись в Красноярском крае
На участке железной дороги перекрыли движение
02 апреля 2024, 09:01, ИА Амител
Товарные вагоны / Фото: unsplash.com
Поезда столкнулись в Красноярском крае после схода вагонов одного из них. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Предварительно, на двухпутном участке железнодорожного пути, расположенного между станциями Жайма и Мана, сошли с рельсов три вагона грузового поезда. Машинист поезда поезда №123 Красноярск – Абакан, идущего по встречному направлению, столкнулся с вагонами, сошедшими с путей.
Движение на участке дороги, где произошло столкновение, временно перекрыли. Специалисты ведут восстановительные работы.
09:55:50 02-04-2024
а как он мог столкнуться? Диспетчера где были, почему не предупредили, что путь занят, ЧП? что то тут недоговаривают. У виновного точно должно быть Имя фамилия и срок!
16:52:42 02-04-2024
Гость (09:55:50 02-04-2024) а как он мог столкнуться? Диспетчера где были, почему не пре... Читать разучились?
10:22:35 02-04-2024
Смахивает на диверсию. Причем случаи аварий и пожаров пошли подряд.... Диверсионно террористические группы..