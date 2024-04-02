На участке железной дороги перекрыли движение

02 апреля 2024, 09:01, ИА Амител

Товарные вагоны / Фото: unsplash.com

Поезда столкнулись в Красноярском крае после схода вагонов одного из них. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Предварительно, на двухпутном участке железнодорожного пути, расположенного между станциями Жайма и Мана, сошли с рельсов три вагона грузового поезда. Машинист поезда поезда №123 Красноярск – Абакан, идущего по встречному направлению, столкнулся с вагонами, сошедшими с путей.

Движение на участке дороги, где произошло столкновение, временно перекрыли. Специалисты ведут восстановительные работы.