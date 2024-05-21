Поездки по твоим правилам. Что за сервис для заказа авто Drivee появился в Барнауле?

В Drivee хорошие люди возят хороших людей

21 мая 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KZFxS

Водитель. Такси / Фото: senivpetro on Freepik

Многие жители Барнаула пользуются услугами такси. И люди привыкли, что поездки проходят по правилам агрегаторов, которые решают за них, на каком автомобиле, с каким водителем, а главное, по какой цене поедет пассажир. Впрочем, с недавних пор у жителей Барнаула появилась возможность ездить по своим правилам – в городе теперь работает Drivee ("Драйви").

Что такое Drivee?

Drivee – это приложение для городских поездок, где обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается. Пассажир сам указывает стоимость, которую готов заплатить за поездку, при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость за выбранный маршрут.

Дальше – очередь водителей. Если цена и маршрут их устраивают, они откликаются на предложение. Или предлагают свою цену. Пассажир выбирает из тех, кто откликнулся, по рейтингу, марке автомобиля, времени подачи и стоимости.

В комментариях к заказу можно оставить любое сообщение с пожеланием к поездке: что нужно детское кресло, что в поездке будет животное или что к месту подачи какой-то особенный подъезд.

А если возникнут проблемы?

Безопасность – один из основных приоритетов Drivee. Водители проходят проверку, а их рейтинг – отражение качества их услуг.

Но если вдруг что-то пошло не так, пассажир может воспользоваться специальной кнопкой для быстрого вызова полиции или связи с поддержкой сервиса. Еще есть возможность отправить свои геометки родным, чтобы отслеживать автомобиль в реальном времени по карте. Передать можно любым удобным способом: через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или СМС.

Какие есть условия для водителей?

Водители, сотрудничающие с Drivee, сами решают, сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Кто-то любит ездить только по своему району, а кто-то выбирает длинные поездки, которые стоят дороже, но возить нужно меньшее количество людей. Кто-то ездит только в час пик, а кто-то – по ночам. То есть это может быть и основным делом, и дополнительным источником дохода.

Плата за сервис сравнительно небольшая, а оплату водитель получает сразу после поездки, так что своим доходом тоже можно управлять. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.

Ну и самое главное, водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций и предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира.

Как рейтинг водителей и пассажиров влияет на качество работы сервиса?

Особенность Drivee – саморегулируемое сообщество пользователей. Водители и пассажиры оценивают друг друга после каждой поездки и могут оставлять комментарии друг о друге. И эта оценка объективна настолько, насколько это вообще возможно.

Пользователи выбирают друг друга не только по цене, но и по рейтингу, который как раз и формируется из этих оценок. И если рейтинг водителя высок, то и его чаще будут выбирать пассажиры, и это напрямую влияет на доход. А пассажир с высокой оценкой получает больше шансов не только уехать по своей цене, но и в целом большее количество предложений. Высокий рейтинг – это определенный кредит доверия участников поездки.

Рейтинг – еще и отражение безопасности услуг конкретного водителя и характера пассажира. Например, в ночное время пассажиры ищут надежных водителей, а водители – бесконфликтных и безопасных пассажиров.

Вот и выходит, что в Drivee хорошие люди возят хороших людей.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

ООО "ИН14"

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