Сильный ветер и до +1. О погоде в Алтайском крае 27 января

По прогнозам синоптиков, в предгорьях воздух может сильно прогреться

27 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

От -5 до -10 градусов ожидается в Алтайском крае, а в предгорьях региона – от -4 до +1 градуса. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле ожидается от -5 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.