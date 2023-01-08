Трассы придётся снова перекрывать. Штормовое предупреждение объявят на 8 и 9 января в Алтайском крае

На дорогах будет сильная гололедица и снежные заносы

08 января 2023, 10:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Штормовая погода накроет Алтайский край во второй половине дня 8 января и на сутки 9 января. В регионе с вечера воскресенья начнётся очередной разгул стихии: ожидаются мокрый снег с дождём переходящий в снег, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы до 25-27 м/с. Местами поднимутся метели. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

«Сегодня вечером и следующие сутки с прохождением атмосферных фронтов в регионе будет штормовая погода. Если ещё 8 января в крае будут плюсовые температуры, то с 9-го числа начнётся похолодание. Ночью температура по западу будет колебаться от -6 до -11 градусов, по северо-западу — до -17. А в течение дня она продолжит понижаться. Уже к вечеру понедельника на всей территории края ожидается -13...-23 градуса», — сообщила синоптик.

Такие колебания приведут к сильной гололедице на дорогах и снежным заносам. Будьте внимательны за рулём.