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Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных у границы

Белорусские пограничники приняли меры по усилению взаимодействия с вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД

01 ноября 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Киев сосредоточил группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.

По его словам, силы и средства Вооруженных сил Украины находятся в состоянии военного положения. 17 тысяч человек из группировки "Север" численностью до 120 тысяч военнослужащих находятся на усилении охраны госграницы. Кроме того, Киев привлекает и добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы Белоруссии.

Глава Госпогранкомитета отметил, что белорусские пограничники приняли меры по усилению взаимодействия с вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД. Там усилили все виды разведки, а также плотность охраны.

украина белоруссия

Комментарии 5

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Гость

20:43:30 01-11-2023

Встречай папа-картофельный гостей . Что Владимиру Владимировичу одному денацификауию , демилиторизацию и демобилизацию делать ? И отодвигать НАТО от границ

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Вася

00:28:55 02-11-2023

Я балдею, а долбануть нельзя по ним сразу?

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Гость

07:18:44 02-11-2023

В Белоруссии сейчас ядерное оружие, может захватить хотят

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Гость

07:40:35 02-11-2023

А с другой стороны Польша. К 4 ноября это символично

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Гость

09:44:07 02-11-2023

"17 тысяч человек из группировки "Север" численностью до 120 тысяч военнослужащих находятся на усилении охраны госграницы." Т. е. в одном человеке семь военнослужащих :)

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