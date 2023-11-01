Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных у границы
Белорусские пограничники приняли меры по усилению взаимодействия с вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД
01 ноября 2023, 20:24, ИА Амител
Киев сосредоточил группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.
По его словам, силы и средства Вооруженных сил Украины находятся в состоянии военного положения. 17 тысяч человек из группировки "Север" численностью до 120 тысяч военнослужащих находятся на усилении охраны госграницы. Кроме того, Киев привлекает и добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы Белоруссии.
Глава Госпогранкомитета отметил, что белорусские пограничники приняли меры по усилению взаимодействия с вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД. Там усилили все виды разведки, а также плотность охраны.
20:43:30 01-11-2023
Встречай папа-картофельный гостей . Что Владимиру Владимировичу одному денацификауию , демилиторизацию и демобилизацию делать ? И отодвигать НАТО от границ
00:28:55 02-11-2023
Я балдею, а долбануть нельзя по ним сразу?
07:18:44 02-11-2023
В Белоруссии сейчас ядерное оружие, может захватить хотят
07:40:35 02-11-2023
А с другой стороны Польша. К 4 ноября это символично
09:44:07 02-11-2023
"17 тысяч человек из группировки "Север" численностью до 120 тысяч военнослужащих находятся на усилении охраны госграницы." Т. е. в одном человеке семь военнослужащих :)