Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных у границы

Белорусские пограничники приняли меры по усилению взаимодействия с вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД

01 ноября 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев сосредоточил группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.

По его словам, силы и средства Вооруженных сил Украины находятся в состоянии военного положения. 17 тысяч человек из группировки "Север" численностью до 120 тысяч военнослужащих находятся на усилении охраны госграницы. Кроме того, Киев привлекает и добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы Белоруссии.

Глава Госпогранкомитета отметил, что белорусские пограничники приняли меры по усилению взаимодействия с вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД. Там усилили все виды разведки, а также плотность охраны.