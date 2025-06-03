Похимичили. Алтайский шинный комбинат отпраздновал День защиты детей с семьями работников

Первый летний праздник был солнечным и веселым

03 июня 2025, 07:50, ИА Амител erid: 2W5zFJ2koPe

День защиты детей на Алтайском шинном комбинате в 2025 году / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

31 мая на Алтайском шинном комбинате – одном из лидеров промышленности региона – прошел яркий праздник для детей сотрудников. Аллея у проходной наполнилась смехом, радостью и научным волшебством – праздник в этом году получил название "Лаборатория чудес".

Это уже добрая традиция: каждый год завод устраивает интересные события для семей работников – к 1 июня, к 1 сентября и Новому году. Такие праздники – не просто способ провести время, а важная часть корпоративной культуры, которая укрепляет связи внутри коллектива и создает атмосферу единства.

Наука, игры и подарки

В этом году тематику мероприятия выбрали не случайно – недавно прошел День химика, и именно наука легла в основу праздничной программы. Юные гости участвовали в химических мастер-классах: раскрашивали магнитики, пробовали себя в роли детективов, проявляя невидимые слова, угадывали ребусы в "Химическом крокодиле" и собирали таблицу Менделеева в игровой форме. Было весело и познавательно.

Кроме того, детей ждали вкусные угощения, сладости за пройденные станции, фотозона с обаятельными хаски, игры с ведущими и, конечно, традиционные подарки от предприятия.

День защиты детей на Алтайском шинном комбинате в 2025 году / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

"Счастливы дети – счастливы родители"

Технический директор АО ПО "АШК" Александр Баяндин подчеркнул значение таких мероприятий для всего коллектива.

"Я всегда говорил: когда счастливы дети – счастливы родители. Наша цель – чтобы семья отдыхала вместе. Мы это мероприятие проводим уже четвертый год и точно не собираемся останавливаться. Посмотрите, сколько людей приходит. Начинали с 50 человек, а сейчас стабильно 250–300. Это говорит о том, что праздник действительно нужен", – сказал технический директор.

По его словам, такие события дают возможность работникам отвлечься от заводских и бытовых забот, побыть с семьей, почувствовать, что предприятие заботится не только о производственных задачах, но и о благополучии сотрудников.

Александр Баяндин / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Праздники, которые объединяют

Сотрудники комбината отмечают, что такие мероприятия – хорошая возможность провести время с семьей и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

Анастасия Паневина, жена слесаря с 15-летним стажем, пришла в "Лабораторию чудес" с тремя детьми.

"Здесь атмосфера ориентирована на ребятишек – чтобы поднять им настроение, подарить праздник. Они потом с гордостью рассказывают в школе, что были у папы на работе. Такие мероприятия – замечательная идея. Это объединяет коллектив, а ребятишкам помогает найти новых друзей", – поделилась Анастасия Паневина.

Анастасия Паневина с детьми / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Начальник цеха Ольга Гребнева вместе с супругом работает на комбинате более двух лет и отмечает уникальность таких праздников.

"Я нигде не встречала подобного. Сколько предприятий сменила – нигде не было такого сплоченного коллектива и такой организации. Это здорово и для взрослых, и для детей. Плюс – возможность провести время с семьей", – рассказала Ольга Гребнева.

Ольга Гребнева / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Мирослава и Евгений Маевич тоже вместе работают на заводе. Евгений – уже восемь лет, Мирослава – чуть меньше. И каждый такой праздник проходит в прекрасной атмосфере с интересной программой, подчеркнула Мирослава.

"С каждым годом больше развлечений, качество мероприятий растет. И людей приходит больше – это показатель. Такие события – важная часть корпоративной культуры", – добавил супруг Евгений.

Евгений и Мирослава Маевич / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Некоторые сотрудники, любящие свою работу, говорили об этом без слов. Сергей Арбузников выделялся из толпы благодаря необычной футболке – на ней красовалась надпись: "Скорее бы утро – и снова на завод". Как признался сам мужчина, он заказал ее на маркетплейсе, увидев и сразу поняв – это про него.

"Работаю здесь два с половиной года. Нравится значимость моей профессии – я собираю покрышки для самолетов и вертолетов, и понимаю, насколько это ответственно. Очень ценю коллектив – дружный, понимающий. Ну и зарплата устраивает. А такие мероприятия – вообще редкость, подобных не было ни на одном из моих прежних мест работы", – сказал Сергей.

Сергей Арбузников / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Радость в глазах – лучшая награда

Главные ценители праздника – дети. Степан Сиденко, который пришел с родителями уже не в первый раз, поделился впечатлениями.

"Посмотрел в микроскопе чешую рыбы – она такая шершавая. Пил вкусный квас, играл и сделал брелок на память. Понравилось вообще все", – признался мальчик. Степан Сиденко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Кстати, его папа Виталий Сиденко работает на заводе с далекого 2004 года, придя сюда сразу после окончания "политеха".

Алтайский шинный комбинат – одно из ведущих предприятий России. За 69 лет он прошел путь от индустриального гиганта советских времен до современного производства с широчайшим ассортиментом – более 350 видов шин для авиации, сельхозтехники, грузовиков и спецтранспорта. В 2024 году продукция завода вошла в "100 лучших товаров России", а авиационные шины получили "Золотую сотню". В 2025-м комбинат представил разработки на международной выставке, подтвердив статус ключевого игрока отрасли.

День защиты детей на Алтайском шинном комбинате в 2025 году / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Но за масштабами производства стоит главное – люди. И праздники, подобные этому, подтверждают: предприятие заботится не только о продукции, но и о тех, кто ее создает. Здесь ценят семью и традиции.

ООО ПО "АШК"

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