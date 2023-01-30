Мужчина, укравший продукты из супермаркета, умер после нападения продавца в Барнауле

Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, однако спасти не смогли

30 января 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле сотрудник супермаркета напал на покупателя, которого заподозрили в краже продуктов. Как сообщает "МК", инцидент произошёл ещё 17 июня 2022 года в ТЦ "Район" на Попова. Мужчину доставили с черепно-мозговой травмой в больницу, однако спасти не смогли.

В региональном Следкоме рассказали, что обвиняемый заподозрил 30-летнего покупателя и его двух знакомых в хищении продуктов.

"При попытке догнать одного из мужчин продавец магазина причинил ему, находясь возле лифта торгового центра на первом этаже, телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы", – рассказали в Следственном комитете.

Пострадавшего увезли в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Следствие выясняет, носили ли действия сотрудника магазина умышленный характер, а очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: 8 (3852) 68-18-08, 8 (3852) 68-18-05.