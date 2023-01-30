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Мужчина, укравший продукты из супермаркета, умер после нападения продавца в Барнауле

Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, однако спасти не смогли

30 января 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле сотрудник супермаркета напал на покупателя, которого заподозрили в краже продуктов. Как сообщает "МК", инцидент произошёл ещё 17 июня 2022 года в ТЦ "Район" на Попова. Мужчину доставили с черепно-мозговой травмой в больницу, однако спасти не смогли.

В региональном Следкоме рассказали, что обвиняемый заподозрил 30-летнего покупателя и его двух знакомых в хищении продуктов.

"При попытке догнать одного из мужчин продавец магазина причинил ему, находясь возле лифта торгового центра на первом этаже, телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы", – рассказали в Следственном комитете. 

Пострадавшего увезли в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Следствие выясняет, носили ли действия сотрудника магазина умышленный характер, а очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: 8 (3852) 68-18-08, 8 (3852) 68-18-05.

Комментарии 36

  • Что охранники, что чоповцы границ вообще не видят( беспредел творят и чувствуют свою безнаказанность!
    30 января, Гость   Ответить
  • не удивлюсь если охранник и магазин окажутся таджикскими, тогда виновным на 100процентов будет тот кто типа чтото украл
    30 января, Гость   Ответить
  • этого продавца надо посадить
    30 января, Гость   Ответить
  • эти продавцы сами воруют, у них постоянные недостачи и за это уних высчитывают из зарплаты
    30 января, Гость   Ответить
  • Вау! 17 июня 2022 года! Ппц просто.... Очевидцев просят обращаться... в "спортлото"...
    30 января, Гость   Ответить
  • Наградить продавца.... Эти твари уже ничего не боятся.. работать не хотят... воровство поставленно на поток... Крадут до 1500 тыщ.. знают что не посадят... ведут себя дерзко.. нагло... А потом недостачу вешают на продавцов которые по 14 часов на ногах горбатятся. Мочить на месте... Продавец герой... надеюсь руководство магазина приложат всё усилия для защиты своего работника!!!
    30 января, Гость   Ответить
  • Борьба за ресурс - биологическки уммышленый характер.
    30 января, Гость   Ответить
  • Рассмотрим обратное - похититель убил продавцв. Защищал себя от убийства? Хотел скрыться?
    30 января, Гость   Ответить
  • Дурак продавец.
    30 января, Гость   Ответить
  • Следствие хочет закрыть дело. И дело будет закрыто. Напишут - свидедеттелей нет.
    30 января, Гость   Ответить
  • Видеокамеры стерли ?
    30 января, Гость   Ответить
  • Следствие выясняет, носили ли действия сотрудника магазина умышленный характер-------- конечно нет... хотел за ухо ухватить, но стряхнул мозг....
    30 января, Гость   Ответить
  • ... с.к. вы сами свой текст читаете?.., телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы", вам какие еще доказательства нужны, это же ваши выводы! - из-за "пирожка" человека убили" При попытке догнать одного из мужчин продавец магазина причинил ему, находясь возле лифта торгового центра на первом этаже, телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы", – рассказали в Следственном комитете.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, .....вы, однозначно, работник магазина, уже и за премией в очередь встали?....
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, первые воры в магазинах это их персонал, за мелкое хищение человека убивать нельзя.
    30 января, Гость   Ответить
  • Люди, будьте добрее к ближнему. Мы не знаем реально, что и как происходило. Из текста: мужчину заподозрили в краже, не факт что он украл. Даже если он украл,тогда пусть полиция с ним разбирается, а не продавец или охранник. Реально на скамью подсудимых надо посадить собственников этой торговой сети, которые разжигают ненависть среди людей, сталкивают продавцов и покупателей лбами, ломят цены на все,получают сверхприбыли. И смотрят как люди друг друга убивают за покушать. ЗАДУМАЙТЕСЬ
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, ты Толи дурак, Толи тот выродок за кассой....
    30 января, Гость   Ответить
  • Умышленный???? Ага, поджидал возле лифта воришку. Сутками готовился. Планировал. Может пора мобилизовывать наших ленивых мус...ов?
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, да не из за пирожков.... эти соевые ублюдки вообще уже охренели... тащат тоннами... за углом продают и ширяются.... Я бы их расстреливал публично., .. даже рука бы не дрогнула...
    31 января, Гость   Ответить
  • А почему продавец Родину не защищает?
    31 января, Гость   Ответить
  • 30-летнего --- мог Родину защищать
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, что то хожу в магазин каждый день, меня ни разу не заподозрили в воровстве
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, такие способны только на мелкую кражу, на глобальные поступки они не способны
    31 января, Гость   Ответить
  • что творится...из за куска хлеба человека убивают. Процветающая страна...
    31 января, Гость   Ответить
  • Горячая новость!!! ИЮНЬ 2022 г!!! Автор -РЕСПЕКТ! 80-90 % хищений в магазинах-сам персонал, вот и стоит ли эти 10-20% человеческой жизни?
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, +100
    31 января, Гость   Ответить
  • А почему продавец Родину не защищает--- вас заклинило? не призвали, вот и не защищает. у нас нет всеобщей мобилизации
    31 января, Гость   Ответить
  • Только садить, тогда может поймет что такое жизнь других людей
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, в "Районе" продукты только в "Марии-ра"!
    31 января, Гость   Ответить
  • Когда девица приходит в гости к выпившим мужикам в короткой юбке и узеньком топике, то она провоцирует неизбежное... когда водка, кофе и прочие вкусности стоят в свободном доступе- будет воровство обязательно. Возвращайте прилавочники- только тогда правомерны удержания с продавцов недосдач.
    31 января, Гость   Ответить
  • Зачем техничка помыла пол у лифта,но не поставила аншлаг? Видите-человек поскользнулся и убился. А подельники наверно по лестнице убежали и не поскользнулись.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, толи Толи, толи Коли))))) А ты чТоли тот, который свинтить со сникерсом успел?
    31 января, Гость   Ответить
  • Ибо не Хрен брать чужое!!! Вор должен сидеть в тюрьме, либо сдохнуть как собака.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, зачем грубите? Жизнь ни чему не учит?
    31 января, Гость   Ответить
  • Вор или не вор нужно доказать. А продавца или администратора, кто виноват, нужно точно посадить. И наказать директора магазина и безопасника, который курирует магазин.
    31 января, Гость   Ответить
  • так-то за кражу смертная казнь не предусмотрена. тем более без суда и следствия
    31 января, Гость   Ответить
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