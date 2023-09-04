Поход барнаульца в театр с незнакомкой Мариной обернулся потерей 12 000 рублей
Мужчина познакомился с девушкой в интернете
04 сентября 2023, 15:36, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина попался на одну из самых распространенных уловок мошенников, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 34-летний житель Барнаула, который накануне познакомился в интернете с девушкой по имени Марина.
"Новая знакомая предложила вместе сходить в театр и отправила ссылку, по которой можно было приобрести билеты на сумму 3000 рублей. Мужчина согласился", – рассказали в ведомстве.
Барнаулец перешел по ссылке и ввел данные банковской карты, после чего деньги списались, а билеты не пришли.
Мужчина написал в "службу поддержки сайта", где ему ответили, что оформить возврат можно только при условии, если баланс банковской карты будет эквивалентен возвращаемым средствам.
Потерпевший опять ввел реквизиты карты, и снова у него списалось 3000 рублей. Тогда он еще два раза проделал ту же операцию, в результате чего списалось 6000 рублей. После этого понял, что девушка – мошенница.
15:46:00 04-09-2023
Сказочный *****
15:49:50 04-09-2023
Искусство доступно только состоятельным людям!
15:57:19 04-09-2023
первый раз - приз. остальное призовая игра. он смог.
15:57:59 04-09-2023
простофиля
16:16:19 04-09-2023
Ну за 3000 могла бы и так на часок приехать. Без театров.
16:21:02 04-09-2023
Там просто сбой в банке, надо еще раз попробовать.
16:53:37 04-09-2023
Ничего удивительного - народ тотально глупеет.
17:23:30 04-09-2023
ЗАЙЧИК