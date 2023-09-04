Поход барнаульца в театр с незнакомкой Мариной обернулся потерей 12 000 рублей

Мужчина познакомился с девушкой в интернете

04 сентября 2023, 15:36, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае мужчина попался на одну из самых распространенных уловок мошенников, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 34-летний житель Барнаула, который накануне познакомился в интернете с девушкой по имени Марина.

"Новая знакомая предложила вместе сходить в театр и отправила ссылку, по которой можно было приобрести билеты на сумму 3000 рублей. Мужчина согласился", – рассказали в ведомстве.

Барнаулец перешел по ссылке и ввел данные банковской карты, после чего деньги списались, а билеты не пришли.

Мужчина написал в "службу поддержки сайта", где ему ответили, что оформить возврат можно только при условии, если баланс банковской карты будет эквивалентен возвращаемым средствам.

Потерпевший опять ввел реквизиты карты, и снова у него списалось 3000 рублей. Тогда он еще два раза проделал ту же операцию, в результате чего списалось 6000 рублей. После этого понял, что девушка – мошенница.