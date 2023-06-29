Поход сибирячки к гинекологу закончился вызовом психбригады

Женщина устроила скандал в клинике из-за вопроса о сексе вне брака

29 июня 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

40-летняя жительница Новосибирска пришла на прием в медицинский центр, где женщин ставят на ЭКО, и так сильно поругалась с гинекологом из-за вопроса, был ли секс до мужа, что пришлось нажимать тревожную кнопку, пишет "КП-Новосибирск".

Судя по аудиозаписи разговора, диалог был такой:

Врач: Жили половой жизнью прежде?

Пациентка: С 18 лет.

Врач: В браке или вне брака?

Пациентка: Это неважно. Пишите: изнасилование. Что за вопросы-то? Я сама врач-стоматолог, я такие вопросы своим пациентам не задаю.

Врач: А я врач – акушер-гинеколог.

Пациентка: Я так и знала, что тут дурдом, что меня тут пошлют.

После перепалки, в которой пациентка кричит и требует не приписывать ей что-нибудь лишнее, врач пояснила, что вопрос о сексе вне брака предполагает сбор анамнеза, поэтому его и задала. Однако конфликт продолжил разгораться, в итоге в клинику вызвали полицию и психбригаду.

"Главный врач достаточно спокойно вызывает бригаду, а пациентка в этот момент кричит на весь кабинет о своих правах, о том, что знает законы и будет обращаться в суд", – отмечает издание со ссылкой на видеозапись конфликта.

Пациентка написала заявление в прокуратуру и полицию. В медцентре указали, что впервые были вынуждены нажать тревожную кнопку "в связи с неадекватным поведением". Врач, принимавшая пациентку, написала заявление о причинении ей морального и физического вреда.