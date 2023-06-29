Поход сибирячки к гинекологу закончился вызовом психбригады
Женщина устроила скандал в клинике из-за вопроса о сексе вне брака
29 июня 2023, 16:46, ИА Амител
40-летняя жительница Новосибирска пришла на прием в медицинский центр, где женщин ставят на ЭКО, и так сильно поругалась с гинекологом из-за вопроса, был ли секс до мужа, что пришлось нажимать тревожную кнопку, пишет "КП-Новосибирск".
Судя по аудиозаписи разговора, диалог был такой:
Врач: Жили половой жизнью прежде?
Пациентка: С 18 лет.
Врач: В браке или вне брака?
Пациентка: Это неважно. Пишите: изнасилование. Что за вопросы-то? Я сама врач-стоматолог, я такие вопросы своим пациентам не задаю.
Врач: А я врач – акушер-гинеколог.
Пациентка: Я так и знала, что тут дурдом, что меня тут пошлют.
После перепалки, в которой пациентка кричит и требует не приписывать ей что-нибудь лишнее, врач пояснила, что вопрос о сексе вне брака предполагает сбор анамнеза, поэтому его и задала. Однако конфликт продолжил разгораться, в итоге в клинику вызвали полицию и психбригаду.
"Главный врач достаточно спокойно вызывает бригаду, а пациентка в этот момент кричит на весь кабинет о своих правах, о том, что знает законы и будет обращаться в суд", – отмечает издание со ссылкой на видеозапись конфликта.
Пациентка написала заявление в прокуратуру и полицию. В медцентре указали, что впервые были вынуждены нажать тревожную кнопку "в связи с неадекватным поведением". Врач, принимавшая пациентку, написала заявление о причинении ей морального и физического вреда.
17:05:33 29-06-2023
ну бы и был..до....че нервничать то так))))))))
17:23:15 29-06-2023
Найдите ей мужика. Гулящего, но честного.
21:09:43 29-06-2023
Гость (17:23:15 29-06-2023) Найдите ей мужика. Гулящего, но честного.... гинекологу?
06:45:33 30-06-2023
Гость (21:09:43 29-06-2023) гинекологу? ... стоматологше, и пусть теперь знает, для чего ходят к гинекологу, а то все: откройте рот... вот по привычке и открывает
07:32:30 30-06-2023
Гость (21:09:43 29-06-2023) гинекологу? ... Дурочке
17:31:24 29-06-2023
Вопрос как минимум бестактный, факт регистрации брачных отношений к медицине никак не относится.
06:46:43 30-06-2023
Гость (17:31:24 29-06-2023) Вопрос как минимум бестактный, факт регистрации брачных отно... как раз имеет прямое отношение.в контексте ИППП. вне брака - разные партнеры, больше вероятность инфекций половых путей
08:36:59 30-06-2023
123 (06:46:43 30-06-2023) как раз имеет прямое отношение.в контексте ИППП. вне брака -... А типа в браке не может быть разных партнеров))))))
11:03:59 30-06-2023
Гость (08:36:59 30-06-2023) А типа в браке не может быть разных партнеров))))))... может, но чаще нет
11:41:27 30-06-2023
123 (06:46:43 30-06-2023) как раз имеет прямое отношение.в контексте ИППП. вне брака -... В браке партнер может принести ИППП в дом. Так что никак это вопрос не поможет собрать анамнез.
11:48:09 30-06-2023
123 (06:46:43 30-06-2023) как раз имеет прямое отношение.в контексте ИППП. вне брака -... Я до брака встречалась 6 лет с одним мужчиной, за которого потом и вышла замуж . Что изменилось с точки зрения медицины в моем организме после появления штампа в паспорте?
08:46:46 30-06-2023
Гость (17:31:24 29-06-2023) Вопрос как минимум бестактный, факт регистрации брачных отно... Не ходите по врачам. Дома молитесь! Подорожник к ... прикладывайте.
11:43:55 30-06-2023
Гость (08:46:46 30-06-2023) Не ходите по врачам. Дома молитесь! Подорожник к ... прикла... Да не задают врачи такие вопросы, они к медицине никакого отношения не имеют.
17:31:47 29-06-2023
Со спецом наверное врачу муж заплатил, чтоб тот этот вопрос задал))
17:48:26 29-06-2023
А в чём разница была она в 18 замужем или нет. ЗАГС как то влияет на половые органы?
18:32:29 29-06-2023
Гость (17:48:26 29-06-2023) А в чём разница была она в 18 замужем или нет. ЗАГС как то в... Скорее всего, некто собирает материалы для своей диссертации. Платит врачам, чтобы они проводили опросы. Как-то давно наш дом ообходила участковая медсестра из поликлиники и спрашивала про наличие онкологических больных среди родственников и т.п.. Рассказываю приятельнице, она мне назвала фамилию врача, который писал диссер на тему и озадачивал нижестоящих медработников.
09:28:26 30-06-2023
Гость (18:32:29 29-06-2023) Гость (17:48:26 29-06-2023) А в чём разница была она в... явно мошенница, выведывала данные про семью.
19:46:45 29-06-2023
Предполагается, что если она жила в браке, то меньше вероятность разных зппп, патогенной микрофлоры и прочих ништяков, которые можно занести. Большое разнообразие партнеров = большое разнообразие микрофлоры. Но тогда и мужа надо спросить заглядывал к соседкам или "теребил" как порядочный?
21:50:45 29-06-2023
гость (19:46:45 29-06-2023) Предполагается, что если она жила в браке, то меньше вероятн... вот именно, что если муж гуляет, то подцепить благоверной тот же ВИЧ или другую заразу 100% шанс и штамп в паспорте не оградит ни как, и наоборот, если жена гулящая, какая нафиг разница, замужем или нет) так что гинеколог хамло просто, реакция вполне адекватная у пациента, к медицине этот вопрос никак не относится. По протоколу вопрос всегда звучит так - количество партнеров? и не более
00:23:39 30-06-2023
Гость (21:50:45 29-06-2023) вот именно, что если муж гуляет, то подцепить благоверной ... Нет такого протокола - про количество партнеров. Единственное, о чем могут спросить, с какого времени началась половая жизнь. И то не всегда. Обязательно - про количество беременностей, когда критические дни. Всё.
11:09:06 30-06-2023
Гость (00:23:39 30-06-2023) Нет такого протокола - про количество партнеров. Единственно... там даже про спермограмму мужа есть. Порядок ак-г медпомощи, ПРИКАЗ от 20 октября 2020 г. N 1130н МЗРФ, Карта пациента гинекологического профиля
14:47:54 30-06-2023
Бгг (11:09:06 30-06-2023) там даже про спермограмму мужа есть. Порядок ак-г медпомощи,... Пациент сообщает инфу, которую посчитает необходимой. Врач не имеет права отказать в помощи. Так что все "порядки" только предполагаются
15:14:08 30-06-2023
Гость (00:23:39 30-06-2023) Нет такого протокола - про количество партнеров. Единственно... да вы правы наверное, я имел в виду протокол в кавычках
11:49:17 30-06-2023
гость (19:46:45 29-06-2023) Предполагается, что если она жила в браке, то меньше вероятн... В таком случае спрашивают о количестве половых партнеров а не о браке
11:26:59 30-06-2023
И какой физический вред был нанесен врачу?
11:40:18 30-06-2023
"вопрос о сексе вне брака предполагает сбор анамнеза" --- Первый раз о таком слышу =) Зачем эта информация для анамнеза?
11:43:16 30-06-2023
Пациент может не отвечать на вопросы, на которые не хочет. А скандал зачем закатывать?
16:26:56 30-06-2023
еще на ЭКО ставят блин, такие размножаться не должны , однозначно!!!