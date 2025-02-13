Поход в барбершоп, VR-игра, кроссовки. Что подарить на 23 Февраля?

В ТРЦ "Арена" подготовили пять нескучных идей для презента

13 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJNcBmz

Мужчина с подарком / Фото: benzoix / freepik.com

Подарок на 23 Февраля – отличный способ проявить внимание и заботу о близких. В ТРЦ "Арена" вы найдете множество вариантов, которые подойдут для любого мужчины. Главное – учесть его интересы и предпочтения. ⁠Рассказываем о топ-5 идей для презента, который сможет приятно удивить представителей сильной половины.

1. Модный и брутальный

Для мужчин, которые следят за своим внешним видом и образом, идеально подойдет оплата похода в барбершоп "Синдикат". Комплексные стрижки, премиум-бритье, тонирование, уход за усами и бородой, укладка и окантовка – нужно только выбрать подходящие позиции.

А еще здесь царит особая атмосфера: кожаные кресла, андеграундные картины и мужские разговоры.

2. Необычный и увлекательный

Для мужчин, которые любят активный досуг и виртуальную реальность, – сертификат на VR*-игры. В ТРЦ "Арена" есть несколько подходящих игровых зон, например, Warstation*.

Здесь можно устроить как персональные сражения, так и полноценные бои для десяти человек. Так что подарить такой презент можно сразу нескольким представителям сильной половины.

3. Стильный

Для мужчин, которые считают, что лучшая обувь на Земле – это пара классных кроссовок, стоит подарить сертификат на шопинг в соответствующее место, например, в Wild Style*.

4. Полезный и расслабляющий

Для мужчин, которые ставят свое здоровье и физическую форму не на последнее место, – абонемент в Wellness Club Gold Start*. В новом поколении клубов премиум-класса есть все необходимое: от силовых и кардиотренажеров Nautilus* и Star Trac* до роскошной спа-зоны с хаммамом, сауной и массажным кабинетом.

5. Практичный

Для мужчин, которые на все руки мастера, – шуруповерт. Такой подарок точно пригодится в хозяйстве и будет использован не один раз.

Кстати, в честь Дня защитника Отечества уже на этой неделе ТРЦ "Арена" запустит брутальный конкурс в соцсетях, где подарит победителям электродрель от Xiaomi* и сертификаты в "Синдикат".

Следите за подробностями в группе в ВК ТРЦ "Арена".

*VR ("ВиАр"); Warstation ("Варстейшн"); Wild Style ("Вайлд Стаил"); Wellness Club Gold Start ("Веллнесс Клаб Голд Старт"); Nautilus ("Наутилус"); Star Trac ("Стар Трек"); Xiaomi ("Ксяоми")

Фото: freepik.com

ООО "Феникс"

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