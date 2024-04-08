В начале недели синоптики прогнозируют в регионе дожди, а на смену им придет мокрый снег

08 апреля 2024, 14:55, ИА Амител

Снег / Фото: unsplash.com / Victor Serban

Похолодание придет в Алтайский край на этой неделе: в ночь на 12 апреля столбики термометров опустятся до -2...-7°С. Кроме того, смена погоды в регионе будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега, что приведет к осложнению ситуации на дорогах. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"На новой рабочей неделе погода будет очень неустойчивой: в большинстве дней ожидаются дожди, по югу 9 апреля они могут сопровождаться грозами. А 11-го и 12-го местами выпадет мокрый снег. В северных и предгорных районах возможно установление временного снежного покрова", – отметила синоптик.

В ночь на 9 апреля ночью в регионе будет от +3 до +8°С, а днем воздух еще прогреется до +11...+16. Ночью 10 апреля синоптики обещают от +1 до +6°С, днем – от +6 до +11°С. В ночь на 11 апреля похолодает до -2...+3°С, днем на большей части региона прогнозируют от +1 до +6 и только в предгорьях воздух прогреется до +11 градусов. В ночь на 12 апреля похолодает до -2...-7, днем будет от +1 до +6.