Похолодание снова придет в Алтайский край
Вместе с этим ожидаются дожди и грозы
05 мая 2024, 16:50, ИА Амител
В ближайшее время в Алтайский край снова придет похолодание. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Грядущей ночью ожидается от +2 до +7 градусов, кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывистый до 17 м/с.
Днем температура поднимется до +10...+15 градусов, в восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер ослабеет до 4-9 м/с, местами порывистый до 14 м/с.
В Барнауле ночью будет +4...+6 градусов, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Днем ожидается +12...+14, без осадков, ветер 4-9 м/с.
При этом продлится период холодов недолго и уже во вторник ожидается потепление.
23:04:19 05-05-2024
Отопление когда отключат? Сколько можно отапливать улицу за на наш счет?
06:42:07 06-05-2024
Гость (23:04:19 05-05-2024) Отопление когда отключат? Сколько можно отапливать улицу за ...
Ну так не отапливай. Отрежь у себя батареи и все.
06:47:50 06-05-2024
Это лето будет холодным. Пожалеете, что нет отопления.
06:59:19 06-05-2024
Если делать нечего то глупости писать всё равно не нужно.
08:08:39 06-05-2024
Геннадий (06:59:19 06-05-2024) Если делать нечего то глупости писать всё равно не нужно. ... А зачем пишешь?
12:42:17 06-05-2024
"холода" один день. И то все без шапок прекрасно ходят. АМИК просто хайп ловит. Нормальная температура для начала мая. Не в Сочи живём
12:52:51 06-05-2024
Амик опубликуйте, пожалуйста прогноз на предстоящую неделю праздников с 8 мая и дальше! У читателей нет возможности выложить скриншот! Но на словах напишу, будет больше 20 градумов!!! Это специально для тех кто ратует здесь за НЕ отключения отопления в Барнауле!
Я тоже ненавижу холод. И никогда не выступаю за преждевременное отключение батарей. Но сейчас наступило именно то время! Поймите со следующей недели всех все равно отключат! Воду горячую отключают с 14 числа! Вот это децствительно издевательство! А в праздники,когда на улище будет жара, я не хочу быть в " сауне" и еще платить за это. Так было в Барнауле в 2021 и 2022 году!
Отключайте отопление до праздников! Сегодня самый прохладый день, а дальше очень тепло будет.
P.S. Тем, кто боится замерзнуть в 20 градусов тепла на улице- напоминаю есть обогреватели. И хватит уже орать и создавать видимость, что вас большинство.
15:45:23 06-05-2024
Гость (12:52:51 06-05-2024) Амик опубликуйте, пожалуйста прогноз на предстоящую неделю п... А кто мешает отключить батареи и не устраивать дома сауну?
16:29:59 06-05-2024
Гость (15:45:23 06-05-2024) А кто мешает отключить батареи и не устраивать дома сауну?... ]
А вторую часть вы проигнорировали?
А зачем мне за нее платить? Счетчика на батареях нет, это в новых домах такие блага предусмотрены...Так, что БТСК очень старается в последние дни нагнать зимние недотопы, а администра Барнаула очень им помогает! Вы не из этих контор?)
16:31:26 06-05-2024
Гость (15:45:23 06-05-2024) А кто мешает отключить батареи и не устраивать дома сауну?... Сауну устраивают нам наши власти.
16:33:08 06-05-2024
А кто мешает отключить батареи и не устраивать дома сауну?
Тем более,что тех ''саун''по всему городу штук пять,или шесть.
17:35:05 06-05-2024
Гость (16:33:08 06-05-2024) А кто мешает отключить батареи и не устраивать дома сауну?
16:59:37 06-05-2024
А зачем мне за нее платить?
Несли будете Вы за неё платить,если отключите.Счётчик (тот который общедомовой) зафиксирует снижение, е слишком конечно все отключатся,ну а если нет,то это означает,что в Вашем доме жарко только Вам.Но Вы то одна/один.А остальные жители как же?Мерзнуть должны???Мой Вам совет,ни кому не говорите,что Вы ратуете за отключение отопления,может прилететь.
17:37:36 06-05-2024
Гость (16:59:37 06-05-2024) А зачем мне за нее платить?Несли будете Вы за неё платит... Купите обогреватель уже. Хватит душнить и в прямом и в переносном смысле!
17:39:44 06-05-2024
Гость (16:59:37 06-05-2024) А зачем мне за нее платить?Несли будете Вы за неё платит... Прогноз почитайте на ближайшие дни, ЗАМЕРЗАЮЩАЯ( ИЙ)
17:45:02 06-05-2024
Прогноз почитайте...
Так тож прогноз,а по факту?
18:30:04 06-05-2024
Гость (17:45:02 06-05-2024) Прогноз почитайте...Так тож прогноз,а по факту?... По факту еще теплее будет. Зима была теплой, если топливо останется, то городской тариф на отопление зимы 2024/25 должны будут пересчитать, т.к. переходящие остатки топлива уже были включены в тариф предыдущего года.