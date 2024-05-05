Похолодание снова придет в Алтайский край

Вместе с этим ожидаются дожди и грозы

05 мая 2024, 16:50, ИА Амител

Грозовые тучи / Фото: pxhere.com

В ближайшее время в Алтайский край снова придет похолодание. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Грядущей ночью ожидается от +2 до +7 градусов, кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывистый до 17 м/с.

Днем температура поднимется до +10...+15 градусов, в восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер ослабеет до 4-9 м/с, местами порывистый до 14 м/с.

В Барнауле ночью будет +4...+6 градусов, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Днем ожидается +12...+14, без осадков, ветер 4-9 м/с.

При этом продлится период холодов недолго и уже во вторник ожидается потепление.