Поиграем в сказку. Барнаульский "Крошечный театр" приглашает малышей на спектакли

Для детей здесь подготовили шесть иммерсивных спектаклей по мотивам русских народных сказок

25 февраля 2025, 10:35, ИА Амител erid: 2W5zFGgNAja

Интерактивный спектакль / Фото: архив театра

Театр – это маленькая жизнь, в которой зрители переживают за героев: радуются их победам и учатся на ошибках. Это пространство, где открываются новые грани мира, где история помогает лучше понимать себя и окружающих. Театр особенно важен для детей – именно через сказки и спектакли они учатся различать добро и зло, понимать, что такое дружба, честность и справедливость, находить ответы на важные вопросы. В Барнауле есть место, где проводят театральные постановки для самых маленьких зрителей, – "Крошечный театр, театр-студия".

Большие открытия маленького зрителя

"Крошечный театр, театр-студия" – это камерное театральное пространство для детей от одного года. Здесь спектакли не просто показывают – в них участвуют дети, становясь полноценными героями истории. Интерактивный формат помогает малышам глубже погрузиться в сюжет, ощутить себя частью происходящего и развить воображение.

Здесь нет привычных "разновозрастных" групп. Напротив, истории адаптированы под конкретный возраст.

Сейчас в театре проходит шесть иммерсивных спектаклей по мотивам русских народных сказок. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Сказки как часть культурного кода

Русские сказки – это наследие традиций, которые сохраняют культурный код нации, передавая мудрость предков. В их основе – борьба добра со злом, поиск пути, понимание того, что честность, трудолюбие и смелость всегда побеждают. В историях заложены жизненная основа мира и внутренняя позиция героя, помогающие пройти сложный путь и сделать правильный выбор.

Спектакли обогащены детским фольклором, для этого привлекали эксперта-этнографа, говорит руководитель проекта Надежда Воробьева.

Русские сказки – это средство воспитания у детей общекультурных русских ценностей и духовно-нравственных ориентиров. Их не случайно бережно передавали веками в неизменном виде, поскольку повествования уже содержат стихотворные формы в темпоритме, близком и понятном малышам.

В "Крошечном театре" с большим уважением и любовью относятся к русской сказке и хотят донести это отношение детям. Каждый спектакль – результат кропотливой работы.

Ознакомиться с афишей можно на сайте.

"Крошечный театр"

Адрес: Барнаул, ул. ​Георгия Исакова, 264​, 1 этаж

Тел.: +7-913-251-37-23

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Возрастное ограничение 0+

ИП Воробьева Н. А.

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