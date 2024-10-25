Пока не выросли цены. Успевайте купить автомобили EXEED в автоцентре "Альбион-Моторс"
Станьте обладателем премиального внедорожника по хорошей цене
25 октября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K6K2f
С ноября 2024 года в России ожидают повышение цен на автомобили в среднем на 2-2,5%. Это связано со многими факторами, в частности – с недавним увеличением утилизационного сбора. Кроме того, вероятное увеличение ключевой ставки уже в конце этой недели неизбежно сделает условия автокредитования менее привлекательными. И значит, сейчас самое время купить новый EXEED ("Иксид") в автоцентре "Альбион-Моторс".
Почему именно сейчас?
Покупка автомобиля EXEED в октябре – это реальная возможность на фоне грядущих изменений. Вы можете стать владельцем премиального автомобиля по хорошей цене. "Альбион-Моторс" предлагает воспользоваться выгодными условиями и зафиксировать свою выгоду уже сегодня.
EXEED – ваш идеальный автомобиль
EXEED – это воплощение стиля, мощности и передовых технологий. Но самое главное – это уверенность в выборе. В условиях нестабильного рынка покупка автомобиля сейчас – это разумное решение. Октябрь 2024 года может стать месяцем для выгодной покупки. Успевайте сделать это до повышения цен и ужесточения условий кредитования.
ООО "Альбион-Моторс"
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел.: +7 (3852) 68-00-68
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12:13:29 25-10-2024
Ага, щас побежали покупать. Денег вот только напечатаем и к вам. Покупать Эксид по цене Ленд Ровера. Вот только, как его потом перепродать, где найти второго лоха?
12:58:18 25-10-2024
Гостья (12:13:29 25-10-2024) Ага, щас побежали покупать. Денег вот только напечатаем и к ... Говорят китайский автомобиль который только выехал из салона сразу теряет 30%, но покажите мне например Танк 300 на 30% дешевле, даже годовалого нет с такими ценами, да и Exeed чето не вижу с такой скидкой. Так что ждите дальше пока подешевеет, я на своей памяти не припомню чтоб машины дешевели. Туксан продал за 2 млн через 5 с половиной лет, а брал за 1.7.
13:13:26 25-10-2024
Гость (12:58:18 25-10-2024) Говорят китайский автомобиль который только выехал из салона... Так правильно. Вы просто в иероглифах не разбираетесь. Туксан это корейский автомобиль и продать его не проблема. Когда купите Танк, не важно 300, 400, 700, а потом продадите его через 5 лет на 20% дороже, тогда и клаву топайте. А пока, смешно, оч.смешно)))))
12:36:43 25-10-2024
Ах жаль, пенсам то только в январе повысят пенсии, не успеем приобресть
10:44:10 26-10-2024
Гость (12:36:43 25-10-2024) Ах жаль, пенсам то только в январе повысят пенсии, не успеем... Пенсы и так купят, вон кругом одни миллионеры, только и отдают миллионами.
12:50:10 25-10-2024
Сегодня не успеваю. Несудьба
20:16:31 25-10-2024
Катаюсь на Гранте и не заморачиваюсь, каждые три-четыре года продаю, либо в трейд-ин и снова на новой.
23:07:06 25-10-2024
Гость (20:16:31 25-10-2024) Катаюсь на Гранте и не заморачиваюсь, каждые три-четыре года... Поцоны вас не поняли.