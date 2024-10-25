Пока не выросли цены. Успевайте купить автомобили EXEED в автоцентре "Альбион-Моторс"

Станьте обладателем премиального внедорожника по хорошей цене

25 октября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K6K2f

Автомобиль EXEED в автоцентре "Альбион-Моторс" / Фото: Антон Мелешкин

С ноября 2024 года в России ожидают повышение цен на автомобили в среднем на 2-2,5%. Это связано со многими факторами, в частности – с недавним увеличением утилизационного сбора. Кроме того, вероятное увеличение ключевой ставки уже в конце этой недели неизбежно сделает условия автокредитования менее привлекательными. И значит, сейчас самое время купить новый EXEED ("Иксид") в автоцентре "Альбион-Моторс".

Почему именно сейчас?

Покупка автомобиля EXEED в октябре – это реальная возможность на фоне грядущих изменений. Вы можете стать владельцем премиального автомобиля по хорошей цене. "Альбион-Моторс" предлагает воспользоваться выгодными условиями и зафиксировать свою выгоду уже сегодня.

EXEED – ваш идеальный автомобиль

EXEED – это воплощение стиля, мощности и передовых технологий. Но самое главное – это уверенность в выборе. В условиях нестабильного рынка покупка автомобиля сейчас – это разумное решение. Октябрь 2024 года может стать месяцем для выгодной покупки. Успевайте сделать это до повышения цен и ужесточения условий кредитования.

Автомобиль EXEED в автоцентре "Альбион-Моторс" / Фото: Антон Мелешкин

ООО "Альбион-Моторс"

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел.: +7 (3852) 68-00-68

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