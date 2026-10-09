"Пока очень мало". Бизнес на Алтае призывают прививать работников от гриппа за свой счет
В Роспотребнадзроре подчеркивают: что это дешевле, чем оплачивать больничные
09 октября 2026, 07:00, ИА Амител
Пока меньше тысячи человек прошли вакцинацию от гриппа за счет своего работодателя в Алтайском крае. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального Роспотребнадзора Христина Манохина. Она подчеркнула, что такое небольшое количество говорит об очень низкой активности работодателей.
Тратиться на прививки спешат немногие
Вакцинация — единственный действенный способ специфической профилактики гриппа, напомнила Манохина.
"В течение последних нескольких лет, заболеваемость держится на низком уровне. Доля населения именно с гриппом — несколько процентов. Это говорит об эффективности вакцинации", - сказала представитель Роспотребнадзора.Только вот бесплатные прививки в рамках национального календаря положены лишь группам риска — детям старше полугода, беременным, пожилым, "хроникам" и представителям социальных профессий. Остальные могут вакцинироваться либо за свой счет, либо за средства своего работодателя.
"К сожалению, к 6 октября за счет работодателя, по нашим данным, привито 806 человек. Это очень низкая активность", - заметила специалист.Она призвала руководителей различных организаций Алтайского края быть активнее в вопросе иммунизации своих работников.
"Пока нет активной циркуляции гриппа, хочется, чтобы работодатели позаботились о здоровье своих сотрудников. Хочется напомнить, что затраты на прививки всегда значительно ниже, чем оплата больничных листов", - подчеркнула Христина Манохина.Главный врач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова рассказала, что в их медучреждении ежегодно прививаются четыре одни и те же организации. Пока не видно изменений и в этот раз.
"В этом году два коллектива уже обратились и мы их привили. Еще два на очереди — их запланировали на следующую неделю. Это частные конторы, так скажем, непроизводственного сектора", - пояснила Азарова.Работодателям, которые хотят привить свой коллектив, нужно обратиться в ближайшую поликлинику или ЦРБ. Там готовы провести в том числе и выездную вакцинацию.
Грипп ждут к Новому году
Традиционно грипп в Алтайском крае ждут во второй половине декабря, напомнила главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова. Так что у жителей еще есть время, чтобы защитить себя. На формирование иммунитета уходит 2-4 недели.
Напомним, в этом году ожидается приход новых подвидов гриппа. Штаммы останутся теми же (ждут и "свиной" и "гонконгский"), но вот их разновидности будут сильно отличаться от прошлогодних. В частности, специалисты прогнозируют:
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A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 — обновленный вариант "свиного гриппа";
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A/Darwin/1454/2025 (H3N2) — обновленный вариант "гонконгского гриппа;
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B/Tokyo/EIS13-175/2025 – еще один вирус из линии B/Victoria.
В каком порядке эти подвиды будут "заходить" на Алтай и какой из них будет доминировать, пока сказать трудно, подчеркнула Христина Манохина.
К примеру, в прошлом году сложилась необычная ситуация — первым пришел грипп B, который обычно появляется к февралю, во вторую волну.
В Роспотребнадзоре уже сейчас ведут ежедневный мониторинг, чтобы не упустить первые случаи гриппа.
Кстати, новые подвиды штаммов учтены в вакцинах, которыми сейчас прививают в Алтайском крае. Так что прививка даст надежную защиту от тяжелого течения болезни и осложнений.
Бесплатная вакцинация идет по плану
А вот бесплатная вакцинация против гриппа в рамках нацкалендаря идет хорошо. Как сообщила Ирина Переладова, привито уже больше четверти миллиона жителей края. Напомним, всего планируется привить более миллиона человек.
Главный упор делают на детей, пожилых, беременных, пациентах с хроническими заболеваниями и их ближайшее окружение. Так, к началу октября медики привили уже около 100 беременных женщин. По словам Переладовой, они перенесли вакцинацию безболезненно и без осложнений.
В Алтайский край поступило четыре вида вакцины от гриппа: "Флю-М", два препарата "Совигрипп" (с консервантом и без него) и "Ультрикс-Квадри".
Чтобы привиться от гриппа бесплатно, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Прививочные кабинеты в медучреждениях работают с 8 часов утра до 8 часов вечера.
07:05:43 09-10-2026
бюджетники уже не знают, как в карман залезть - эти нищие попрошайки всех притомили
07:26:28 09-10-2026
«В Роспотребнадзроре подчеркивают: что это дешевле, чем оплачивать больничные». Так и о скотине можно рассуждать.
08:33:01 09-10-2026
Гость (07:26:28 09-10-2026) «В Роспотребнадзроре подчеркивают: что это дешевле, чем опла... тем более что работодатель оплачивает только 3 дня
остальное пусть ФСС платит, хоть шерсти клок
12:48:03 09-10-2026
Гость (08:33:01 09-10-2026) тем более что работодатель оплачивает только 3 дня остал... а ты теперь прикинь, сколько твое лечение от гриппа тебе обойдется. Минимум пара тысяч на всякие там отгорла, откашля, оттемпературы и прочее
08:32:13 09-10-2026
дураков нет
предлагаю Христине все подвиды себе проколоть
08:45:01 09-10-2026
В поликлинике бесплатно вчера укололи.
11:19:39 09-10-2026
Гость (08:45:01 09-10-2026) В поликлинике бесплатно вчера укололи....
Но это же вроде бесплатно только для пенсионеров и бюджетников типа учителей
11:34:42 09-10-2026
Гость (11:19:39 09-10-2026) Но это же вроде бесплатно только для пенсионеров и бюдже... Не я ни из этих)) 9 взрослая поликлиника в здании физио. паспорт-полис-снилс
12:18:11 09-10-2026
Гость (11:34:42 09-10-2026) Не я ни из этих)) 9 взрослая поликлиника в здании физио. па... Бесплатный сыр только в мышеловке
13:00:34 09-10-2026
Гость (12:18:11 09-10-2026) Бесплатный сыр только в мышеловке ... Ну и не верьте ваше право.
13:05:07 09-10-2026
спасибо, не надо
18:37:52 09-10-2026
ни бесплатно ни за деньги мне не надо этой прививки...
22:13:37 09-10-2026
Иван (18:37:52 09-10-2026) ни бесплатно ни за деньги мне не надо этой прививки...... Правильная позиция, естественный отбор таких выпилит быстрее.