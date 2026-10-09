"Пока очень мало". Бизнес на Алтае призывают прививать работников от гриппа за свой счет

В Роспотребнадзроре подчеркивают: что это дешевле, чем оплачивать больничные

09 октября 2026, 07:00, ИА Амител

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Пока меньше тысячи человек прошли вакцинацию от гриппа за счет своего работодателя в Алтайском крае. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального Роспотребнадзора Христина Манохина. Она подчеркнула, что такое небольшое количество говорит об очень низкой активности работодателей.

Тратиться на прививки спешат немногие

Вакцинация — единственный действенный способ специфической профилактики гриппа, напомнила Манохина.

"В течение последних нескольких лет, заболеваемость держится на низком уровне. Доля населения именно с гриппом — несколько процентов. Это говорит об эффективности вакцинации", - сказала представитель Роспотребнадзора.Только вот бесплатные прививки в рамках национального календаря положены лишь группам риска — детям старше полугода, беременным, пожилым, "хроникам" и представителям социальных профессий. Остальные могут вакцинироваться либо за свой счет, либо за средства своего работодателя.

"К сожалению, к 6 октября за счет работодателя, по нашим данным, привито 806 человек. Это очень низкая активность", - заметила специалист.Она призвала руководителей различных организаций Алтайского края быть активнее в вопросе иммунизации своих работников.

"Пока нет активной циркуляции гриппа, хочется, чтобы работодатели позаботились о здоровье своих сотрудников. Хочется напомнить, что затраты на прививки всегда значительно ниже, чем оплата больничных листов", - подчеркнула Христина Манохина.Главный врач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова рассказала, что в их медучреждении ежегодно прививаются четыре одни и те же организации. Пока не видно изменений и в этот раз.

"В этом году два коллектива уже обратились и мы их привили. Еще два на очереди — их запланировали на следующую неделю. Это частные конторы, так скажем, непроизводственного сектора", - пояснила Азарова.Работодателям, которые хотят привить свой коллектив, нужно обратиться в ближайшую поликлинику или ЦРБ. Там готовы провести в том числе и выездную вакцинацию.

Грипп ждут к Новому году

Традиционно грипп в Алтайском крае ждут во второй половине декабря, напомнила главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова. Так что у жителей еще есть время, чтобы защитить себя. На формирование иммунитета уходит 2-4 недели.

Напомним, в этом году ожидается приход новых подвидов гриппа. Штаммы останутся теми же (ждут и "свиной" и "гонконгский"), но вот их разновидности будут сильно отличаться от прошлогодних. В частности, специалисты прогнозируют:

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 — обновленный вариант "свиного гриппа";

A/Darwin/1454/2025 (H3N2) — обновленный вариант "гонконгского гриппа;

B/Tokyo/EIS13-175/2025 – еще один вирус из линии B/Victoria.

В каком порядке эти подвиды будут "заходить" на Алтай и какой из них будет доминировать, пока сказать трудно, подчеркнула Христина Манохина.

К примеру, в прошлом году сложилась необычная ситуация — первым пришел грипп B, который обычно появляется к февралю, во вторую волну.

В Роспотребнадзоре уже сейчас ведут ежедневный мониторинг, чтобы не упустить первые случаи гриппа.

Кстати, новые подвиды штаммов учтены в вакцинах, которыми сейчас прививают в Алтайском крае. Так что прививка даст надежную защиту от тяжелого течения болезни и осложнений.

Бесплатная вакцинация идет по плану

А вот бесплатная вакцинация против гриппа в рамках нацкалендаря идет хорошо. Как сообщила Ирина Переладова, привито уже больше четверти миллиона жителей края. Напомним, всего планируется привить более миллиона человек.

Главный упор делают на детей, пожилых, беременных, пациентах с хроническими заболеваниями и их ближайшее окружение. Так, к началу октября медики привили уже около 100 беременных женщин. По словам Переладовой, они перенесли вакцинацию безболезненно и без осложнений.

В Алтайский край поступило четыре вида вакцины от гриппа: "Флю-М", два препарата "Совигрипп" (с консервантом и без него) и "Ультрикс-Квадри".

Чтобы привиться от гриппа бесплатно, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Прививочные кабинеты в медучреждениях работают с 8 часов утра до 8 часов вечера.