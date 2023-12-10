Поклонники обратились к Анжелике Варум из-за состояния Агутина
Люди просят прервать молчание и рассказать о состоянии артиста
10 декабря 2023, 14:58, ИА Амител
Фото: соцсети
Леонид Агутин накануне попал в больницу. Поклонники хотели узнать больше о его состоянии, но не смогли.
Агутину провели тромбоэктомию из-за блуждающего тромба, который мог закупорить сосуд и перекрыть доступ крови к жизненно важным органам. Сам музыкант написал, что в больницу попал из-за того, что почти не мог ходить.
После проведения операции Агутин на связь не выходил, тогда поклонники его творчества обратились к Анжелике Варум, которая не ведет соцсети.
Люди попросили прервать молчание и рассказать о состоянии Агутина, однако ответа от супруги музыканта они добиться не смогли, пишет "Комсомольская правда".
15:10:14 10-12-2023
Питаться надо правильно. Хотя бы на время полностью отказаться от всего мясного и жирного. Есть только сырые и варёные на воде фрукты и овощи. И при первых же признаках тяжести и боли в ногах лежать вверх ногами.
18:51:04 10-12-2023
Гость (15:10:14 10-12-2023) Питаться надо правильно. Хотя бы на время полностью отказать... какая несусветная дичь! если совсем отказаться от мяса, то здравствуй, дефицит витаминов В, а в частности, В12. мгновенно до небес взлетит гомоцистеин, а это уже прямая дорога к атеросклерозу. продолжить цепочку до тромбоза? там недолго, пару пунктов всего)
00:55:37 11-12-2023
Элен без ребят (18:51:04 10-12-2023) какая несусветная дичь! если совсем отказаться от мяса, то з... Абсолютное большинство вислопузых больше смерти боится пресловутых авитаминозов и прочих подобных абсурдов, поэтому массово и часто очень мучительно мрёт уже сразу после сорока. А я вообще про рвачей и всякого рода авитаминозы и прочие мнимые дефициты микроэлементов забыл. Лечусь только питанием! И по теме издаётся множество книг западных докторов медицины с научными рецензиями наших профессоров.
12:35:07 11-12-2023
Гость (00:55:37 11-12-2023) Элен без ребят (18:51:04 10-12-2023) какая несусветная... Вы бы голову лечили, у вас же мозги скислись уже, судя по вашим опусам...
03:15:08 11-12-2023
Гость (15:10:14 10-12-2023) Питаться надо правильно. Хотя бы на время полностью отказать... Да вы достали своим правильным питанием!!!!! Фанаты!!!!!!!!!!
18:36:26 10-12-2023
Варим страшная какая стала, обабилась.
20:08:49 10-12-2023
Гость (18:36:26 10-12-2023) Варим страшная какая стала, обабилась.... Ага, а так-то она мужик. Или надо, чтоб она с косичками ходила"Гуд бай, мой мальчик.." , тогда бы написали, Варум-то молодится всё в полтос.
09:21:50 11-12-2023
Гость (18:36:26 10-12-2023) Варим страшная какая стала, обабилась.... ну вы то красоты неземной, наверняка
21:43:38 10-12-2023
Есть только сырые и варёные на воде фрукты и овощи это всегда было полезно для организма.
06:17:36 11-12-2023
Елена (21:43:38 10-12-2023) Есть только сырые и варёные на воде фрукты и овощи это всег... Малышева, а ты тут что делаешь? пукать правильно будешь учить?
12:36:08 11-12-2023
Елена (21:43:38 10-12-2023) Есть только сырые и варёные на воде фрукты и овощи это всег... Сырые овощи и фрукты зачастую хуже усваиваются, чем термически обработанные. Учиться надо! А не читать желтую прессу про сыроедение.
08:40:36 11-12-2023
Полоумные вегетарианцы, веганы, сыроеды и прочие солнцееды, начитавшиеся всякой дрянив 90-е, и совсем недавно бросившие практиковать уринотерапию, почему вы везде лезете и суёте свои 5 копеек во все новости, связанные со здоровьем? Почему у питающихся сбалансированно граждан не возникает идеи проповедовать свой образ жизни? Вы настолько зависимы и несамодостаточны, что вам не хватает уверенности и общения таких же долбанутых?
13:01:30 11-12-2023
Гость (08:40:36 11-12-2023) Полоумные вегетарианцы, веганы, сыроеды и прочие солнцееды, ... Вам бы с вашими маниакально-навязчивыми фантазиями, которые вы параноидально приписываете другим, обратиться, пока не поздно, к психиатру.
13:17:33 11-12-2023
Гость (13:01:30 11-12-2023) Вам бы с вашими маниакально-навязчивыми фантазиями, которые ... Вы в комментариях к разным новостям старайтесь давать разные советы, а то и тут, и в новостях про антенны сотовой связи мозгов у вас не хватает, чтоб что-то оригинальное удумать.
13:58:35 11-12-2023
Гость (13:17:33 11-12-2023) Вы в комментариях к разным новостям старайтесь давать разные... Умею читать на трёх языках, а видя, как массово мрут не только мои сверстники, но и молодёжь уже сразу после 40-ка, живо интересуюсь мировой научно-популярной литературой по здоровому образу жизни. Благо, сейчас издаётся много книг по теме докторов медицины (учёная степень не Западе), а рецензии на издаваемые у нас в стране переводы этих книг пишут уже наши профессора-медицины. Всё строго научно и доказательно с опорой на новейшие медицинские исследования, о которых наши местные врачи в массе своей даже не слышали.