Поклонники обратились к Анжелике Варум из-за состояния Агутина

Люди просят прервать молчание и рассказать о состоянии артиста

10 декабря 2023, 14:58, ИА Амител

Фото: соцсети

Леонид Агутин накануне попал в больницу. Поклонники хотели узнать больше о его состоянии, но не смогли.

Агутину провели тромбоэктомию из-за блуждающего тромба, который мог закупорить сосуд и перекрыть доступ крови к жизненно важным органам. Сам музыкант написал, что в больницу попал из-за того, что почти не мог ходить.

После проведения операции Агутин на связь не выходил, тогда поклонники его творчества обратились к Анжелике Варум, которая не ведет соцсети.

Люди попросили прервать молчание и рассказать о состоянии Агутина, однако ответа от супруги музыканта они добиться не смогли, пишет "Комсомольская правда".