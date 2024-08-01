По мнению лидера партии Алексея Нечаева, нельзя воспитывать "снежинок"

01 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Многие политики Госдумы только и делают, что вносят популистские законы, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Но в такое непростое время, когда даже в ГД признают, что лишних денег нет, нужно заниматься реальным воспитанием молодого поколения.

Нужно готовить сильных людей, которые будут рассчитывать на самих себя. А не поколение снежинок, неспособных завязать шнурки, уверен Нечаев. Для этого партия "Новые люди" развивает сразу несколько бесплатных проектов по всей стране, в том числе в Алтайском крае.

Азы предпринимательства

Один из проектов называется "Я в деле" . Это бесплатная программа, которая позволяет за несколько месяцев обучиться азам предпринимательства. Программа объединила 235 тысяч студентов и старшеклассников со всей страны. Выпускники подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых стали успешным бизнесом.

"С каждым сезоном качество проектов растет. Они становятся технологичнее, но при этом сохраняют социальную направленность. Видно, что студентам важно не только получать прибыль от предпринимательства, но и приносить конкретную пользу", – сказал Алексей Нечаев.

Обучение нейросетям

Второй проект "Новых людей" – бесплатное обучение работе с нейросетями и искусственным интеллектом. По словам наставников, " Нейростарт " помог тысячам граждан улучшить свои результаты в учебе и работе.

Здоровое поколение

Еще один проект партии помогает беречь здоровье с рождения, а не надеяться только на врачей. Он называется "Новое здоровое поколение" и включает несколько направлений. Среди них – бесплатная раздача витамина D. До конца года его получат 260 тысяч детей до трех лет. Дефицит этого витамина у большинства людей в России, но детям он нужен особенно, чтобы с первых дней жизни укрепить иммунитет. Получить витамин бесплатно можно на сайте детский- иммунитет .р ф .

Кроме того, "Новые люди" подготовили онлайн-курс с советами для мам, которые восстанавливаются после родов. Это более 80 уроков, основанных на доказательной медицине.

"Сейчас молодая мама ищет советы по здоровью в интернете. Но там полно псевдоэкспертов, которые скорее вредят, а не помогают. Поэтому мы привлекли ученых, акушеров и педиатров. Они подробно расписали, как сберечь физическое здоровье и избежать послеродовой депрессии", – поясняет Алексей Нечаев.

И другие проекты

Также партия "Новые люди" создала зоозащитное движение "Мы в ответе за них", проект по защите жертв навязчивого преследования "Сталкингу.нет" и курсы по самозащите женщин "Бить надо первой". Подробнее о них можно узнать на сайте партии.