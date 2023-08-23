У компании "Суши Так Суши" действует сервис доставки, который вы полюбите за качество и заботу о клиенте

23 августа 2023, 10:29, ИА Амител LjN8Jsvcs

Роллы "Суши Так Суши"/ фото предоставлено компанией

Любите роллы, как их любит редакция amic.ru? В Барнауле сервисы по доставке роллов пользуются большим спросом – еще бы, ведь это быстро и сытно, а еще очень вкусно. Только обычно найти "свой" получается не с первого раза – то сочетание вкусов уже не удивляет, то внешний вид.

Компания "Суши Так Суши" создала доставку, которую всегда будешь рекомендовать друзьям. Здесь нет мелочей и важно все: персонал, помещение, сырье, упаковка, сайт, удобство пользования, сервис.

Качественные продукты

С самого начала в компании не стали допускать компромиссов при выборе сырья для продукции. Ведь очевидно: удешевление себестоимости за счет использования более дешевых заменителей сказывается на качестве. В "Суши Так Суши" это считается недопустимым.

Творожный сыр используется почти в каждом ролле, поэтому выбор пал на качественный сыр Cremette*: он не кислит, хорошо держит форму и не растекается даже в жаркую погоду или при запекании.

Аналоги в виде мелкой икры масаго для "Калифорнии" отвергли в пользу настоящей крупной икры тобико. Лосось со временем заменили на форель – по вкусовым качествам и внешнему виду она оказалась гораздо привлекательнее.

"Калифорния" / Фото: "Суши Так Суши"

Эко-упаковка

Заказ должен красиво смотреться на столе и не отнимать много времени на сервировку, считают в "Суши Так Суши". Поэтому вы получите его в крафтовых эко-боксах. Они дороже полипропиленовых коробочек, но экологичнее. Кроме того, роллы в такой упаковке выглядят привлекательно и украшают праздничный стол.

Роллы в крафтовой упаковке / Фото: "Суши Так Суши"

Роллы по авторским рецептам шеф-повара

Поваров "Суши Так Суши" не ограничивают стандартными рецептами, поэтому появляются уникальные и смелые вкусовые сочетания. Если на дегустации роллы понравились большинству, они становятся доступны для заказа.

Так появились авторские роллы. Например, "Фудзияма": запеченный ролл на основе "Филадельфии" с форелью и икрой лосося под нежной шапочкой из тунца и фирменного соуса. Форель, стоит заметить, полностью оборачивает ролл. И все это многообразие вкусов украшено долькой лимона, веточкой укропа и капелькой соуса унаги.

"Фудзияма" / Фото: "Суши Так Суши"

Традиционные роллы, по которым можно оценить и сравнить доставку "Суши Так Суши" с другими, здесь тоже есть: "Филадельфия классическая", "Сяке маки", "Невада" с угрем, запеченные роллы с креветкой.

"Филадельфия" / Фото: "Суши Так Суши"

"Любим дарить эмоции"

В "Суши Так Суши" заботятся о своих клиентах даже в мелочах. Например, помимо скидки в день рождения виновник торжества получает именную поздравительную открытку и небольшой подарок. При этом каждый год подарки разные: в прошлом году это были многоразовые палочки для суши, в этом – деревянные подставки для палочек, сейчас в компании уже думают, чем радовать клиентов в следующем году.

Кстати, тем, кто дочитал до этого момента, "Суши Так Суши" дарит подарок по промокоду "Амик" – ролл "Инь-Янь" с форелью и угрем к заказу на сумму от 1400 рублей (предложение действует до 31.08.2023 г.). Еще один приятный бонус – здесь постоянно действует скидка на самовывоз 10 %.

Приложение для заказа уже доступно

Недавно у доставки "Суши Так Суши" появилось мобильное приложение для заказов (скачать для iPhone*, для Android*, для телефонов Huawei* есть отдельный установщик, или можно написать в поисковике магазина приложений "Суши так Суши!"). Приложение сохраняет историю заказов, чтобы вы не потеряли понравившиеся роллы среди огромного разнообразия позиций.

Заказ на сайте по-прежнему доступен.

Доставка роллов "Суши Так Суши" (ИП Новикова Марина Николаевна)

Адрес: Барнаул, ул. Островского, 68е

Тел.: +7 (3852) 555–020

Сайт

ОГРНИП: 321222500004751

* Cremette ("Креметте"); iPhone ("Айфон"); Android ("Андроид"); Huawei ("Хаувей").

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