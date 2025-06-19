Покорил сумки. Почему маленький монстр Лабубу превратился в символ стиля
История игрушки, ставшей модным аксессуаром, началась десять лет назад
19 июня 2025, 12:00, ИА Амител
В России популярность маленькой монструозной игрушки Лабубу (Labubu) резко возросла весной 2025 года. Модницы начали использовать мягкие брелоки как аксессуары, прикрепляя их к сумкам. Маркетолог компании HCBproduction Анастасия Яблонских рассказала "Атмосфере", что ключевым драйвером популярности Лабубу стал вирусный маркетинг, который спровоцировал активный интерес к товару со стороны пользователей.
Как появилась игрушка Лабубу?
История Лабубу началась десять лет назад, когда гонконгский дизайнер Касинг Лунг придумал образ эльфа с острыми зубами и большими ушами для своей книги The Monsters.
В 2019 году китайская компания Pop Mart начала выпускать мини-брелоки с изображением Лабубу в серии сюрприз-боксов. Так игрушка стала культовой.
Фигурки Лабубу выпускаются разных размеров – от 8 до 17 см. Всего создали несколько коллекций разнообразных монстриков.
Оригинальную игрушку Лабубу можно приобрести и в Барнауле, стоимость начинается от 6220 рублей. Можно купить и реплику, ее цена варьируется от 1390 до 2490 рублей.
По данным "Яндекса", с 17 мая по 17 июня 2025 года число запросов "Лабубу" в России превысило 3 млн, а в Алтайском крае – почти 46 тысяч.
Превратилось в игру
"Люди сами стали продвигать игрушку: снимали распаковки, устраивали челленджи, интегрировали Лабубу в сторителлинг", – пояснила Анастасия Яблонских.
Также важным фактором в продвижении стал формат сюрприз-боксов, когда покупатель не знает заранее, какая именно игрушка попадется. Кроме того, азарт подогревают ограниченные серии, которые заставляют в буквальном смысле охотиться за желаемым вариантом Лабубу.
"Покупка превратилась в игру: люди собирают коллекции, обмениваются фигурками и создают сообщества. Со временем владение Лабубу стало чем-то большим, чем просто потреблением, – это символ принадлежности к субкультуре", – отметила маркетолог.
Умиляет и шокирует
Стилист и директор HCBproduction София Владимирова отметила, что Лабубу – не просто аксессуар, а полноценный элемент современной моды. По ее словам, игрушка стала таким же статусным предметом гардероба, как лимитированные кроссовки или дизайнерская сумка.
"Если хотите добавить образу игривости и харизмы, готовы к провокациям и вниманию, цените редкость и коллекционирование – Лабубу подойдет вам идеально", – подчеркнула стилист.
По ее словам, Лабубу – это своего рода экстравагантный акцент.
"Лабубу сочетает несочетаемое: детскую мягкость плюша и округлых форм с гротескными чертами – оскалом, острыми зубами. Этот диссонанс создает визуальную интригу – она одновременно умиляет и шокирует".
12:06:00 19-06-2025
Лабубу победил Хаги Ваги?
Жаль я все эти пакорения сумок проспал и ничего не заметил.
Хайп он максимум в десятке пустых голов, не более того.
12:06:09 19-06-2025
Хагги Вагги - нам милей!
12:11:43 19-06-2025
а спинер уже не в моде?
13:22:05 19-06-2025
Гость (12:11:43 19-06-2025) а спинер уже не в моде?... Как то я проспал уход Кубика Рубика из топа игрушек.
Ах да, человечество же тупеет, тогда да, спинеры
12:24:12 19-06-2025
полная лабуда
12:43:48 19-06-2025
Гость (12:24:12 19-06-2025) полная лабуда... Реклама лабубы. Настолько лабуба "всех покорила", что я и мои коллеги впервые видим эту страшилу.
13:09:26 19-06-2025
Гость (12:24:12 19-06-2025) полная лабуда... Не лабуда а нескрытая реклама)
13:14:27 19-06-2025
Гость (13:09:26 19-06-2025) Не лабуда а нескрытая реклама)... Чебуран подрехтованый.
14:49:28 19-06-2025
Musik (13:14:27 19-06-2025) Чебуран подрехтованый.... За использование образа Чебурана берут штраф. Поэтому все боятся с ним связываться. Перешли на иностранных монстриков.