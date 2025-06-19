История игрушки, ставшей модным аксессуаром, началась десять лет назад

19 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Игрушка Лабубу (Labubu) / Фото: asfera.info

В России популярность маленькой монструозной игрушки Лабубу (Labubu) резко возросла весной 2025 года. Модницы начали использовать мягкие брелоки как аксессуары, прикрепляя их к сумкам. Маркетолог компании HCBproduction Анастасия Яблонских рассказала "Атмосфере", что ключевым драйвером популярности Лабубу стал вирусный маркетинг, который спровоцировал активный интерес к товару со стороны пользователей.

Как появилась игрушка Лабубу?

История Лабубу началась десять лет назад, когда гонконгский дизайнер Касинг Лунг придумал образ эльфа с острыми зубами и большими ушами для своей книги The Monsters.

В 2019 году китайская компания Pop Mart начала выпускать мини-брелоки с изображением Лабубу в серии сюрприз-боксов. Так игрушка стала культовой.

Фигурки Лабубу выпускаются разных размеров – от 8 до 17 см. Всего создали несколько коллекций разнообразных монстриков.

Оригинальную игрушку Лабубу можно приобрести и в Барнауле, стоимость начинается от 6220 рублей. Можно купить и реплику, ее цена варьируется от 1390 до 2490 рублей.

По данным "Яндекса", с 17 мая по 17 июня 2025 года число запросов "Лабубу" в России превысило 3 млн, а в Алтайском крае – почти 46 тысяч.

Превратилось в игру

"Люди сами стали продвигать игрушку: снимали распаковки, устраивали челленджи, интегрировали Лабубу в сторителлинг", – пояснила Анастасия Яблонских.

Также важным фактором в продвижении стал формат сюрприз-боксов, когда покупатель не знает заранее, какая именно игрушка попадется. Кроме того, азарт подогревают ограниченные серии, которые заставляют в буквальном смысле охотиться за желаемым вариантом Лабубу.

"Покупка превратилась в игру: люди собирают коллекции, обмениваются фигурками и создают сообщества. Со временем владение Лабубу стало чем-то большим, чем просто потреблением, – это символ принадлежности к субкультуре", – отметила маркетолог.

Умиляет и шокирует

Стилист и директор HCBproduction София Владимирова отметила, что Лабубу – не просто аксессуар, а полноценный элемент современной моды. По ее словам, игрушка стала таким же статусным предметом гардероба, как лимитированные кроссовки или дизайнерская сумка.

"Если хотите добавить образу игривости и харизмы, готовы к провокациям и вниманию, цените редкость и коллекционирование – Лабубу подойдет вам идеально", – подчеркнула стилист.

По ее словам, Лабубу – это своего рода экстравагантный акцент.