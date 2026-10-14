Такая и зима будет. Какие приметы есть на Покров и что нельзя делать 14 октября?
В народе на Покров определяют, какой будет предстоящая зима. А еще с этим праздником связано много свадебных поверий
14 октября 2026, 08:00, ИА Амител
Православные христиане в России 14 октября отмечают один из самых значимых праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Так как праздник не переходящий, каждый год его празднуют в один и тот же день. Даже те, кто далеки от церкви, знают хотя бы парочку примет и поверий, связанных с Покровом. Историю этого праздника, основные приметы и запреты в рубрике "Вопрос-ответ" собрал amic.ru.
Полное название праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. А связан он с событиями, которые произошли в 910 году в Константинополе. Город тогда осаждали варвары. По одной из версий, врагами были арабы, по другой – славяне.
Жители византийской столицы молились о своём спасении во Влахернском храме, гласит предание. Глубокой ночью в будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому, явилось видение: на небе он увидел парящую в воздухе Богородицу в окружении ангелов. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица сняла с главы блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало и распростёрла его над всем стоящим народом.
Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.
Считается, что на Руси праздник в честь этого чуда установил в XII веке святой князь Андрей Боголюбский, после того как прочёл житие Андрея Юродивого. Он же построил в честь Покрова Божией Матери одну из самых древних и красивых церквей Покрова на Нерли.
Отмечать праздник православные начинают вечером 13 октября – в храмах проходит всенощное бдение. А утром 14 октября начинается праздничная литургия. Верующие просят у Богородицы защиты, благополучия и помощи.
На Покров нет поста, поэтому после службы можно собраться за праздничным столом. Если день выпадает на постные дни – среду или пятницу – разрешено употреблять в пищу рыбу. На Руси этот праздник широко отмечали, а после Покрова обычно начиналась пора свадеб.
Само название праздника Покров ассоциируется с платком или фатой невесты. В народе говорили: "Придёт Покров, девке голову покроет". И незамужние девушки верили, что в этот день Богородица помогает найти достойную пару. Но нужно было выполнить одно условие: ходить в платке. Чтобы выйти замуж пораньше, девушки с утра спешили в церковь, чтобы первой поставить свечу. "Покрой землю снежком, а меня женишком", – приговаривали они, чтобы Богородица помогла удачно выйти замуж.
С Покрова на Руси начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. Чтобы у молодых был достаток, спать их укладывали на нечётном количестве ржаных снопов.
Считалось, если 14 октября будет ветрено, спрос на невест жди большой, выпадет снег – будет много свадеб.
На Руси говорили: "На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима". По погоде определяли, какой будет зима. Если выпал снег – она будет ранняя и снежная, если его нет – то не жди ещё месяц.
Если до 14 октября берёзы не успели сбросить листья, то зимой будут трещать крепкие морозы, а если наоборот, то будет тепло. Если гром и сильный дождь, то снега в этом году будет мало.
Ещё в этот день наблюдали за направлением ветра. Если дул северный – быть холодной зиме, а южный – теплой.
Наши предки верили, если на Покров истопить печь яблоневыми ветками со словами "Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров", всю зиму в доме будет тепло. Затем крестьяне подкармливали домового. Старшая в доме женщина пекла меленькие блины, самый первый делили на четыре части и раскладывали по углам, чтобы задобрить домового.
"Закармливали" на Покров и домашних животных последним снопом, сжатым с овсяного поля. Дух хлева просили позаботиться о скотине, чтобы пережить зиму. Для праздничного угощения варили мёд и брагу.
Прямых запретов на домашнюю работу в этот день нет. Но раньше считалось, что на Покров нельзя стирать и мыть полы. Вместо этого верующие шли в церковь на службу. На Покров Пресвятой Богородицы нужно избегать ссор, брани.
Считается, что в этот день не стоит занимать деньги, иначе якобы можно остаться ни с чем. Также в этот день нельзя отказывать сватам. Считается, что в этом случае можно остаться одиноким на всю жизнь.
07:31:32 14-10-2023
Чтобы удачно выйти замуж забудьте про фразу - "Я не такая"
08:40:46 14-10-2026
Гость (07:31:32 14-10-2023) Чтобы удачно выйти замуж забудьте про фразу - "Я не такая"... такая, сякая - не слушает отца©
07:16:05 14-10-2024
Сергей.
Это праздник победы византийцев над русичами, что празднуете и чему радуетесь?
09:27:33 14-10-2024
Се (07:16:05 14-10-2024) Сергей.Это праздник победы византийцев над русичами, что... ой да когда то былО... и наши их помочили изрядно, было дело.
а по теме " в этот день не стоит занимать деньги, иначе" - это надо на весь год распространить.
08:39:28 14-10-2026
Се (07:16:05 14-10-2024) Сергей.Это праздник победы византийцев над русичами, что... кто о чём..
16:36:51 14-10-2024
так че по итогу, зима теплая или как? ветер не северный, но и не южный. на березе остатки листиков желтых, снег есть, но тает..
08:37:32 14-10-2026
Гость (16:36:51 14-10-2024) так че по итогу, зима теплая или как? ветер не северный, но ... зимой будет зима.
12:44:23 14-10-2026
шапка и валенки. (08:37:32 14-10-2026) зимой будет зима. ... наливайте чтоли