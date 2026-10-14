С какими событиями связан праздник Покров Пресвятой Богородицы?

Полное название праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. А связан он с событиями, которые произошли в 910 году в Константинополе. Город тогда осаждали варвары. По одной из версий, врагами были арабы, по другой – славяне.

Жители византийской столицы молились о своём спасении во Влахернском храме, гласит предание. Глубокой ночью в будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому, явилось видение: на небе он увидел парящую в воздухе Богородицу в окружении ангелов. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица сняла с главы блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало и распростёрла его над всем стоящим народом.

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.

Считается, что на Руси праздник в честь этого чуда установил в XII веке святой князь Андрей Боголюбский, после того как прочёл житие Андрея Юродивого. Он же построил в честь Покрова Божией Матери одну из самых древних и красивых церквей Покрова на Нерли.