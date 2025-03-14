Покупай и выигрывай. ТРЦ "Европа" проводит розыгрыш сертификатов на 110 тысяч рублей

Трое счастливчиков отправятся на шопинг-перезагрузку уже в апреле

14 марта 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ1ZExQ

Подарочный сертификат / Фото: ТРЦ "Европа"

ТРЦ "Европа" впервые дарит покупателям возможность обновить гардероб, побаловать себя косметикой и аксессуарами, приняв участие в весеннем розыгрыше. С 15 марта по 15 апреля 2025 года каждый чек станет шансом на победу.

Испытать удачу просто: достаточно зарегистрировать чек (от 500 руб.) на сайте, ссылку на который откроют в день старта розыгрыша в группе ВК ТРЦ "Европа". Принимают как электронные, так и кассовые чеки из любого отдела торгового центра.

15 апреля с помощью генератора случайных чисел определят трех победителей, которые разделят между собой сертификаты на общую сумму 110 000 рублей:

50 000 рублей;

35 000 рублей;

25 000 рублей.

Партнеры розыгрыша: Conte*, Love Paris*, Butterfly*, Alpalazone*, Yoko*, "Флоренция", "Секунда", "Сударь", Milavitsa*, "Мята", Ishop*, "Ноу-Хау", "Dиксис", "Телефонофф", Peplos*, "Модерн", Velaner*, Brow Bar Brejnev*, Sakwa*, "Л`Окситан", S Parfum Cosmetics*, Dim*.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе ВК ТРЦ "Европа".

*Conte (Конте"); Love Paris ("Лав Париж"); Butterfly ("Батерфляй"); Alpalazone ("Алпалазон"); Yoko ("Ёко"); Milavitsa ("Милавица"); Ishop ("Айшоп"); Peplos ("Пиплс"); Velaner ("Веланер"); Brow Bar Brejnev ("Броу Бар Брежнев"); Sakwa ("Саква"); Parfum Cosmetics ("ПарфюмЭндКосметинкс"); Dim ("Дим")

Возрастное ограничение 18+

ООО "Экватор"

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