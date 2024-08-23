Покупай, собирай, выигрывай. "Пятерочка" вновь запустила акцию с поиском сокровищ

В новом приключении юных кладоискателей "Магазин сокровищ 2" можно выиграть множество ценных призов

23 августа 2024, 11:10, ИА Амител erid: LjN8K9Nwn

Монеты / Фото: торговая сеть "Пятерочка"

В преддверии нового учебного года торговая сеть "Пятерочка" вновь приглашает юных гостей отправиться в увлекательное путешествие за сокровищами. С 20 августа по 30 сентября 2024 года в рамках акции "Магазин сокровищ 2" каждый покупатель сможет собрать уникальную коллекцию монет и стать участником розыгрыша ценных призов, включая главный приз – "Пятерочку" из золота.

Продолжение увлекательной истории

В прошлом году акция "Магазин сокровищ" покорила сердца не только детей, но и их родителей. По словам представителей "Пятерочки", после завершения акции в соцсетях торговой сети поступало множество просьб о продолжении приключений юных кладоискателей.

И ее возобновили, но уже в ином прочтении. Новая коллекция монет, представленная в акции "Магазин сокровищ­ 2", насчитывает 27 уникальных экземпляров:

десять "золотых";

восемь "серебряных";

восемь "медных";

одну эксклюзивную монету из сияющего "золота".

Каждая монета обладает неповторимым дизайном и своей собственной легендой.

Сокровища для игры и творчества

Монеты из коллекции "Магазин сокровищ 2" – это не просто коллекционные предметы, это возможность для развития воображения и творчества. Дети могут использовать их в качестве валюты в своих играх, обмениваться с друзьями, создавая полные коллекции, плести из них модные браслеты или стильные брелоки для рюкзаков.

Помимо этого, на сайте акции klad2.5ka.ru юных искателей сокровищ ждет увлекательный квест, который познакомит их с историей, традициями, мифами и легендами разных стран.

Шанс выиграть ценные призы

Чтобы принять участие в акции, достаточно совершить покупку в магазине "Пятерочка" или оформить заказ с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров-партнеров акции покупатель получает одну монету*.

Внутри каждой упаковки монеты находится уникальный код, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении "Пятерочка". Таким образом, покупатели смогут не только собрать виртуальную коллекцию монет, но также становятся участниками еженедельного розыгрыша путешествия и подарочных сертификатов на покупку:

товаров в магазинах торговой сети – 800 шт.

бытовой техники и электроники – 10 шт.

спортивного инвентаря – 30 шт.

аксессуаров для путешествий – 20 шт.

Монеты также можно купить за 60 рублей на кассе в магазине, а для удобства хранения и демонстрации коллекции можно приобрести специальный альбом с игрой внутри за 349 рублей.

По итогам акции разыграют главный приз – золотую монету. Чем больше уникальных кодов зарегистрирует покупатель, тем выше его шансы на победу.

Побеждай в мобильном приложении

В мобильном приложении "Пятерочка" также доступна игра "Магазин сокровищ 2" с двумя популярными механиками и 60 уровнями разной сложности. За выполнение заданий игроков ждут гарантированные подарки от "Пятерочки" и партнеров, а за прохождение определенных уровней – участие в розыгрыше призов: от товаров для дома и игровых приставок до турпутевок.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте klad2.5ka.ru.

Стойка с акционными товарами / Фото: торговая сеть "Пятерочка"

*Монету не выдают за приобретение алкогольной и табачной продукции, уцененного товара и лотерейных билетов.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

ООО "Агроторг"

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