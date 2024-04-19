Покупка комнат в России становится дороже
Сильнее всего дешевеют они только в Москве и Магнитогорске
19 апреля 2024, 07:45, ИА Амител
Комнаты в крупных городах России подорожали на 7% с начала года и на 13% – за последний год, за исключением Москвы, где их стоимость не изменилась за неполные четыре месяца 2024 года, а за год даже снизилась на 1%.
В среднем по России цена предложения этого вида недвижимости составляет 1,3 млн рублей, в Москве – почти 4,1 млн рублей, пишет РИА Новости.
С начала года их стоимость выросла в 62 из 70 исследованных городов. Наибольший рост был зафиксирован в Челябинске (+20%), Ульяновске (+18%), Симферополе (+19%), Махачкале (+17%) и Кемерове (+16%). Сильнее всего подешевели комнаты в Магнитогорске (-6%), Московской области (-5%), Владивостоке (-3%), Туле (-2%) и Ленинградской области (-1%).
09:05:03 19-04-2024
Нет амик нет. В Москве дорожает (к случаю всегда весной) недвижимость ,в том числе и комнаты. Не так давно была статья в журнале московская недвижимость - идёт и стремительно подорожание.