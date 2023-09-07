Покупка квартиры в Екатеринбурге: стоит ли ждать стабилизации цен?
Рассказываем, где можно найти варианты недвижимости и как менялась их стоимость за последний год
07 сентября 2023, 17:15, ИА Амител erid: LjN8KWBiW
Если вы хотите купить квартиру в Екатеринбурге, то, скорее всего, задаетесь вопросом, стоит ли совершать сделку в ближайшее время или подождать возможного снижения цен. Подобрать подходящий вариант можно на сайте https://ekb.etagi.com/realty/. Рассказываем, как менялись цены в последние месяцы и что говорят эксперты о будущем рынка недвижимости города.
Динамика стоимости квартир за последний год
Цены на квартиры за последний год были неоднозначными:
- 113,5 тыс. руб. составила средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2022 года;
- до 105,6 тыс. руб. цена упала к декабрю 2022 года;
- с января по июнь был небольшой рост стоимости "квадрата". Летом средняя цена составляла 108,4 тыс. руб.;
- с июля произошел скачок цен. По данным на сентябрь, один квадратный метр в категории "квартиры" составил 115,6 тыс. руб.
"Однушку" сегодня можно купить за 4,6 млн руб. (в среднем), "двушку" – за 6,3 млн руб., трехкомнатную – за 9,4 млн руб.
Хотя в годовом выражении рост цен относительно небольшой, максимально сэкономить смогли те, кто приобрел недвижимость в конце прошлого года. Эксперты называют следующую причину: декабрь – традиционный для всевозможных скидочных акций период. Скидки в конце года готовы предоставить и застройщики, и владельцы "вторички".
Краткий прогноз цен
Единого мнения о том, что будет с ценами в ближайшее время, у экспертов нет. Одни уверены в том, что на фоне общего "осеннего" подорожания стоимость квартир будет расти, а другие – что квартиры к концу года могут, пусть и незначительно, но снизиться в цене, как это было в 2022 году.
В любом случае, если вы находитесь в поиске подходящего объекта недвижимости, то не затягивайте с его приобретением. Даже если падение цен и произойдет, то оно будет несущественным.
Сэкономить можно проводя регулярный мониторинг рынка или отдав предпочтение жилью с определенными "недостатками":
- отсутствие ремонта;
- спальный район;
- старый фонд и прочее.
Также при регулярном отслеживании объявлений можно найти отличные варианты, которые продают по выгодной цене. Чаще всего это касается сделок, осуществляемых в срочном порядке.
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