Покупка японского кроссовера обойдется дешевле китайских аналогов

На российский рынок вернулись автомобили Toyota

05 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KbLwz

Chery Tiggo 4 Pro / Фото: "Автогермес"

Под давлением санкций японские автомобили покинули российский рынок. Однако с появлением альтернативных каналов поставок популярные модели снова стали доступны для покупки. Так, японские кроссоверы Toyota Raize* появились на территории России, и их можно купить в среднем за 2 600 000 рублей. Радует и то, что их стоимость ниже, чем у китайских аналогов. Например, у официальных дилеров купить Omoda C5* китайского производства можно в среднем за 2 679 000 рублей. За Chery Tiggo 4 Pro* придется отдать 2 620 000 рублей в топовой комплектации (цены озвучены без учета скидок).

Где купить кроссовер?

Привезти новые японские внедорожники могут многие российские автосалоны. Например, дилер "Тойота", расположенный в Туле, просит за новый кроссовер 2022 года выпуска 2 590 000 рублей. Автомобили есть и в наличии. На них установлена цена 2 800 000 рублей. В Тамбове на аналогичные модели цены варьируются от 2 670 000 до 2 820 000 рублей.

Особенности Toyota Raize

У представленных моделей внедорожников руль расположен с левой стороны. Они укомплектованы турбомотором с объемом 1,0 литра, который работает на бензине. Мощность силового агрегата – 98 л. с. Мотор полноценно функционирует в паре с вариатором и передним приводом.

Официальные дилеры в России предлагают к покупке кроссоверы комплектации "Импорт". Среди ее особенностей стоит отметить:

отделку внутри салона – ткань;

наличие передних и боковых подушек безопасности;

электропривод зеркал;

задний парктроник с камерой заднего вида;

встроенную систему подогрева передних сидений;

современную медиасистему;

литые диски (17 дюймов).

Примечательно, что представленная модель впервые появилась в продаже в России в 2019 году. Ее прототипом считают Daihatsu Rocky*. Модель пользуется большим спросом на российском рынке.

*Toyota Raize ("Тойота Рейз"); Omoda C5 ("Омода Си5"); Chery Tiggo 4 Pro ("Черри Тигго 4 Про"); Daihatsu Rocky ("Дайхатсу Рокки").

ООО "Автогермес"

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