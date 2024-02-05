Покупка японского кроссовера обойдется дешевле китайских аналогов
На российский рынок вернулись автомобили Toyota
05 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KbLwz
Под давлением санкций японские автомобили покинули российский рынок. Однако с появлением альтернативных каналов поставок популярные модели снова стали доступны для покупки. Так, японские кроссоверы Toyota Raize* появились на территории России, и их можно купить в среднем за 2 600 000 рублей. Радует и то, что их стоимость ниже, чем у китайских аналогов. Например, у официальных дилеров купить Omoda C5* китайского производства можно в среднем за 2 679 000 рублей. За Chery Tiggo 4 Pro* придется отдать 2 620 000 рублей в топовой комплектации (цены озвучены без учета скидок).
Где купить кроссовер?
Привезти новые японские внедорожники могут многие российские автосалоны. Например, дилер "Тойота", расположенный в Туле, просит за новый кроссовер 2022 года выпуска 2 590 000 рублей. Автомобили есть и в наличии. На них установлена цена 2 800 000 рублей. В Тамбове на аналогичные модели цены варьируются от 2 670 000 до 2 820 000 рублей.
Особенности Toyota Raize
У представленных моделей внедорожников руль расположен с левой стороны. Они укомплектованы турбомотором с объемом 1,0 литра, который работает на бензине. Мощность силового агрегата – 98 л. с. Мотор полноценно функционирует в паре с вариатором и передним приводом.
Официальные дилеры в России предлагают к покупке кроссоверы комплектации "Импорт". Среди ее особенностей стоит отметить:
- отделку внутри салона – ткань;
- наличие передних и боковых подушек безопасности;
- электропривод зеркал;
- задний парктроник с камерой заднего вида;
- встроенную систему подогрева передних сидений;
- современную медиасистему;
- литые диски (17 дюймов).
Примечательно, что представленная модель впервые появилась в продаже в России в 2019 году. Ее прототипом считают Daihatsu Rocky*. Модель пользуется большим спросом на российском рынке.
*Toyota Raize ("Тойота Рейз"); Omoda C5 ("Омода Си5"); Chery Tiggo 4 Pro ("Черри Тигго 4 Про"); Daihatsu Rocky ("Дайхатсу Рокки").
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