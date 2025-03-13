Полетели в новый дом. В Барнауле запустили продажу квартир в ЖК "Чайка" со своей УК

Это уютный тихий дом с персональной управляющей компанией

13 марта 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGs8vkx

Как будет выглядеть ЖК "Чайка" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Чуть более 60 лет назад в Барнауле открыли важный по тем временам культурный объект – кинотеатр "Чайка". Знакового места из советского прошлого в микрорайоне, ограниченном улицами Северо-Западной, Юрина, Матросова, здесь уже нет, но название за ним закрепилось давно и надолго. И скоро здесь появится новая "Чайка". Под таким именем на пересечении Юрина и Новороссийской скоро вырастет жилой комплекс. Это будет дом с комфортными планировками для семей, закрытым двором, подземным паркингом и уже выбранной надежной управляющей компанией.

Дом с комфортом

"Чайка" – 16-этажный дом класса комфортна 128 квартир на улице Юрина, 118д. Его возводит ООО С3 "ДС-Инвестстрой", которое работает в Барнауле и Новосибирске (где участвует в программе комплексного развития города). Строят по надежной и проверенной временем технологии: монолитный каркас с заполнением силикатным кирпичом. То, что стены дома и фасады выполнены из кирпича, обеспечивает теплоизоляцию помещений и высокую пожароустойчивость.

Планировки квартир разнообразные: от однокомнатных от 35 квадратных метров и студий от 28 кв. м для тех, кто покупает первое жилье себе или на перспективу для ребенка, и до полноценных трехкомнатных от 61 кв.м – для семей. В каждой квартире предусмотрен остекленный балкон и внутренние стены (причем из кирпича, а не из гипсокартона), покупателям потом не придется их возводить за свой счет.

Во дворе дома будет детская площадка, настольный теннис. Внутридворовая территория закрыта от машин и огорожена (на входе – откатные ворота, а не шлагбаум, так что посторонние точно не пройдут). Вокруг дома установят видеонаблюдение – можно не беспокоиться за детей, играющих во дворе, или машину, оставленную в паркинге.

Кстати, об авто. В ЖК "Чайка" имеется просторный подземный паркинг с лифтом до этажа. Из машины вы попадете сразу в квартиру, минуя и дождь, и снег. Места для гостевой парковки есть и вокруг дома (но, повторимся, за пределами двора).

Также во дворе будет крытая парковка для велосипедов, а в подъезде – колясочная, где можно ставить и велики, и самокаты – они будут под видеоприсмотром. Кроме того, спортивный инвентарь и все остальное можно будет хранить в кладовых.

Еще одна приятная особенность дома – вход в подъезд расположен на уровне земли, никаких ступенек и пандусов.

На первом этаже запланированы помещения под коммерцию. Так что, возможно, в тапочках можно будет спуститься и за продуктами или чтобы сделать маникюр.

Как будет выглядеть ЖК "Чайка" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена застройщиком

"Перелетаем в новый дом"

Этот дом – отличный вариант для тех, кому нужен тихий район недалеко от центра. Здесь есть все для комфортной жизни: в шаговой доступности расположены магазины, школы, детские сады, остановки общественного транспорта, в радиусе километра – поликлиники и больницы, колледж, бассейн. И, пожалуй, одно из главных преимуществ района – близость парка "Юбилейный", который в последние годы благоустраивают и возвращают к жизни. Здесь уже есть дорожки для бега и прогулок, скамейки, освещение.

Сам застройщик называет "Чайку" своим, родным домом.

"Наша "Чайка" для тех, кто уже живет тут же, но хочет в новую квартиру. Это очень уютный, "домашний" район. А выбора новостроек, как в других частях города, здесь нет. Так что наш дом – отличная возможность переехать в более комфортное жилье, не меняя локации", – отметил руководитель ООО С3 "ДС-Инвестстрой" Вячеслав Виноградов.

В компании придерживаются принципа "строим как для себя". Проектирование планировок квартир и мест общего пользования, выбор технологий и материалов, само строительство – все это застройщик делает так, чтобы быть уверенным в своем объекте.

"Мы строим понятные и надежные дома, чтобы здесь были хорошие и доступные по цене квартиры. Мы не экономим, берем только проверенные материалы, но и не добавляем ничего лишнего, что привело бы к удорожанию. Квартиры в наших домах покупают и сами сотрудники. И мы понимаем, что здесь же, возможно, будут жить наши мамы, дети, родственники, друзья, поэтому сделать надо хорошо", – подчеркнул Вячеслав Виноградов.

УК, которая не "потеряется"

В рамках концепции "дом как для себя" компания сразу организует и управление зданием. "Чайку" берет под контроль УК "Колибри". Организация относительная молодая, но имеет в штате специалистов, готовых помочь жильцам поддерживать уют и порядок в доме.

Сейчас УК занимается обслуживанием ЖК "Колибри" на ул. Советской Армии, 60, который в 2024 году запустил тот же застройщик. А также нового дома на Петра Сухова, 34.

"Современным покупателям квартиры важны не только "квадраты", им надо понимать, кто и как будет обслуживать дом. Приходит осознание, что общедомовая собственность тоже нуждается в рачительном хозяине. Поэтому мы предлагает не просто дом, мы предлагаем комфортное проживание и надежное будущее", – заверил Вячеслав Виноградов.

УК "Колибри" работает по принципу открытости и вовлеченности. Здесь всегда на связи и готовы представлять все отчеты о выполненной работе, реагировать на предложения жителей и советоваться по важным вопросам. И это не просто слова. При сегодняшней конкуренции и огромном выборе нужно предлагать клиенту действительно хороший продукт, чтобы расти и развиваться, брать на обслуживание новые дома.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эксплуатация была правильной и своевременной, готовы решать возникающие вопросы. Если нужно, отправляем своих инженеров и рабочих на место, чтобы исправить все строительные недочеты, если они выявятся в процессе эксплуатации", – подчеркнул Виноградов.

Так что если и перелетать, то сразу в "Чайку"!

Строительство "Чайки" началось в сентябре прошлого года. Уже проведены коммуникации (так что один из самых сложных этапов позади), выполнена подземная часть дома, скоро начнется возведение стен. Сдача запланирована на первый квартал 2027 года. Цена за "квадрат" на момент публикации материала – от 124 тысяч рублей. Место на парковке – от 900 тысяч рублей.

Кстати, сейчас и до 30 апреля 2025 года застройщик дает скидку 5% на квартиру вашей мечты. При покупке трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок (акция бессрочная).

Застройщик – ООО СЗ "ДС-Инвестстрой", эскроу-партнер – ПАО "Сбербанк". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Отдел продаж ЖК "Чайка"

Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 198, офис 1

Тел.: +7 (3852) 235-235

Email: kolibri60@list.ru

ООО СЗ "ДС-Инвестстрой"

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