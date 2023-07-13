Полицейские неделю будут проверять водителей в Барнауле

Места для патрулей выбирали, анализируя карту ДТП, произошедших за последнее время

13 июля 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Профилактическое мероприятие "Стабилизация" пройдет в Барнауле с 14 по 20 июля. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

У мест отдыха водителей будут проверять на алкоголь, а мотоциклистов на наличие прав. Также будут проверять, используют ли в машинах детские кресла.

"Кроме того, сотрудники направят свои силы на предупреждение нарушения правил проезда перекрестков, выезда на встречку и проезда пешеходных переходов. В рамках мероприятия полицейские проследят и за тем, как соблюдают ПДД пешеходы", – рассказали в МВД.

Места для проведения мероприятий выбирали, изучив карту ДТП, произошедших за последнее время.