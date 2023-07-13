НОВОСТИОбщество

Полицейские неделю будут проверять водителей в Барнауле

Места для патрулей выбирали, анализируя карту ДТП, произошедших за последнее время

13 июля 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Профилактическое мероприятие "Стабилизация" пройдет в Барнауле с 14 по 20 июля. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

У мест отдыха водителей будут проверять на алкоголь, а мотоциклистов на наличие прав. Также будут проверять, используют ли в машинах детские кресла.

"Кроме того, сотрудники направят свои силы на предупреждение нарушения правил проезда перекрестков, выезда на встречку и проезда пешеходных переходов. В рамках мероприятия полицейские проследят и за тем, как соблюдают ПДД пешеходы", – рассказали в МВД.

Места для проведения мероприятий выбирали, изучив карту ДТП, произошедших за последнее время.

Барнаул

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

17:26:43 13-07-2023

А выделенки, заполненные автодятлами проверять опять не будут???

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:16 13-07-2023

В чем сходство города-рулетки Лас-Вегаса и ГИБДД? -один и тот же девиз:"Мы сделаем всё, что бы вы расстались со своими деньгами! "

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:35 13-07-2023

Гость (17:57:16 13-07-2023) В чем сходство города-рулетки Лас-Вегаса и ГИБДД? -один и то... Да, и в продолжении диалога, если Вы не были в Лас-Вегаса, то я Вам рекомендую в ближайшие выходные, обязательно посетить этот удивительный город. А потом уже умничать.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:09 13-07-2023

Когда говорят про места концетрации ДТП почему то не имеют ввиду кольца, а около 90% водителей нарушают при проезде . Вот вам и профилактика и штрафы но на кольцах они не будут работать

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:51 14-07-2023

Гость (18:02:09 13-07-2023) Когда говорят про места концетрации ДТП почему то не имеют в... Да-да, как и на "выделенках".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

20:27:16 13-07-2023

Гость (17:57:16 13-07-2023) В чем сходство города-рулетки Лас-Вегаса и ГИБДД? -один и то... Не нарушая и деньги будут при Вас. А Вы, простите, были в Лас-Вегаса?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:37:08 13-07-2023

Гость (18:02:09 13-07-2023) Когда говорят про места концетрации ДТП почему то не имеют в... Кольца это большая беда. Никто не умеет их проехать. Самое правильное решение это на кол це - одна полоса.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:25:57 13-07-2023

Гость (21:37:08 13-07-2023) Кольца это большая беда. Никто не умеет их проехать. Самое п... Чей-то никто, я езжу по кольца всегда правой полосой, самое простое. При любом ДТП буду прав.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров