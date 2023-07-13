Полицейские неделю будут проверять водителей в Барнауле
Места для патрулей выбирали, анализируя карту ДТП, произошедших за последнее время
13 июля 2023, 17:21, ИА Амител
Профилактическое мероприятие "Стабилизация" пройдет в Барнауле с 14 по 20 июля. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
У мест отдыха водителей будут проверять на алкоголь, а мотоциклистов на наличие прав. Также будут проверять, используют ли в машинах детские кресла.
"Кроме того, сотрудники направят свои силы на предупреждение нарушения правил проезда перекрестков, выезда на встречку и проезда пешеходных переходов. В рамках мероприятия полицейские проследят и за тем, как соблюдают ПДД пешеходы", – рассказали в МВД.
Места для проведения мероприятий выбирали, изучив карту ДТП, произошедших за последнее время.
17:26:43 13-07-2023
А выделенки, заполненные автодятлами проверять опять не будут???
17:57:16 13-07-2023
В чем сходство города-рулетки Лас-Вегаса и ГИБДД? -один и тот же девиз:"Мы сделаем всё, что бы вы расстались со своими деньгами! "
20:33:35 13-07-2023
Гость (17:57:16 13-07-2023) В чем сходство города-рулетки Лас-Вегаса и ГИБДД? -один и то... Да, и в продолжении диалога, если Вы не были в Лас-Вегаса, то я Вам рекомендую в ближайшие выходные, обязательно посетить этот удивительный город. А потом уже умничать.
18:02:09 13-07-2023
Когда говорят про места концетрации ДТП почему то не имеют ввиду кольца, а около 90% водителей нарушают при проезде . Вот вам и профилактика и штрафы но на кольцах они не будут работать
09:30:51 14-07-2023
Гость (18:02:09 13-07-2023) Когда говорят про места концетрации ДТП почему то не имеют в... Да-да, как и на "выделенках".
20:27:16 13-07-2023
Гость (17:57:16 13-07-2023) В чем сходство города-рулетки Лас-Вегаса и ГИБДД? -один и то... Не нарушая и деньги будут при Вас. А Вы, простите, были в Лас-Вегаса?
21:37:08 13-07-2023
Гость (18:02:09 13-07-2023) Когда говорят про места концетрации ДТП почему то не имеют в... Кольца это большая беда. Никто не умеет их проехать. Самое правильное решение это на кол це - одна полоса.
22:25:57 13-07-2023
Гость (21:37:08 13-07-2023) Кольца это большая беда. Никто не умеет их проехать. Самое п... Чей-то никто, я езжу по кольца всегда правой полосой, самое простое. При любом ДТП буду прав.