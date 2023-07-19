Полицейские отказались догонять педофила в Омске, сославшись на занятость
Правоохранители сидели в машине и смотрели, как женщина бегала за извращенцем
19 июля 2023, 16:00, ИА Амител
В Омской области задержали мужчину, который на улице приставал к ребенку, а после пытался скрыться, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел днем 17 июля в Омске. К 12-летней девочке подошел 57-летний безработный мужчина и снял свои штаны.
"Подозреваемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, матери девочки пришлось самостоятельно гнаться за извращенцем.
"Увидела его и начала за ним гоняться. На улице наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь задержать мужчину. Сотрудники отказались, сославшись на занятость", – отметил собеседник.
Тогда женщина остановила таксиста, который помог догнать мужчину и задержать. Более того, он доставил его в полицию.
16:22:36 19-07-2023
прям от души желаю их детям увлекательных встреч и приключений.
16:32:55 19-07-2023
Молодец женщина и такси.
16:33:11 19-07-2023
Провести проверку и выгнать из полиции таких сотрудников! Понабрали на службу трусов, которые только бабок на рынках могут гонять, а преступкиков арестовывать они очкуют
16:56:52 19-07-2023
Гость (16:33:11 19-07-2023) Провести проверку и выгнать из полиции таких сотрудников! По... Там других нет
16:35:12 19-07-2023
А где новости о том, что гаишников уволили, а лучше - возбудили уголовку на них за бездействие?...ждем!!!!!
16:35:54 19-07-2023
Конечно гбддшники заняты их больше интересуют плановые поборы штрафов, не выполнят план не получат премию.
16:57:22 19-07-2023
Гаишников уволить и руководству строжайшие выговоры!
17:03:57 19-07-2023
Надо как в Белоруссии педофилам химкастрация. А ВОТ про полицейских нужна повторная переаттестация ,Не хотят служить народу вотставку...
17:09:35 19-07-2023
Получается .благодаря такой халатной работе полицейских , ничего не делается не с наркоманией , грабежами , воровством ,паленным алкоголем..Надо строже спрашивать за работу и повысить ответственность служб .А не только штрафы..
17:21:55 19-07-2023
Если прислушиваться к каждой яжемамке, у ментов времени не будет настоящими преступлениями заниматься. Она так и на бывшего мужа в отместку показать может, и на любого, кто криво глянул на диточку...
17:28:22 19-07-2023
Гость (17:21:55 19-07-2023) Если прислушиваться к каждой яжемамке, у ментов времени не б... Вы родственник того педофила? Или тоже любитель пошалить с 12-ти летними???
17:44:33 19-07-2023
Гость (17:28:22 19-07-2023) Вы родственник того педофила? Или тоже любитель пошалить с 1... Нет, совершенно посторонний человек, мыслящий трезво. Рехнулись уже с этими педофилами. Нет их столько в популяции.
18:01:50 19-07-2023
Гость (17:28:22 19-07-2023) Вы родственник того педофила? Или тоже любитель пошалить с 1... А вот вас бы проверить специальными тестами и на полиграфе. Обычно такие громче всех кричат "Держи вора!"
18:54:38 19-07-2023
Выгонять на улицу таких не надо. Зачем такие на гражданке!? Станут ещё преступниками сами. Просто понизить в звании, отстранить от патрулирования, посадить работать в офис на бумаги