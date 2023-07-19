Полицейские отказались догонять педофила в Омске, сославшись на занятость

Правоохранители сидели в машине и смотрели, как женщина бегала за извращенцем

19 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Омской области задержали мужчину, который на улице приставал к ребенку, а после пытался скрыться, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел днем 17 июля в Омске. К 12-летней девочке подошел 57-летний безработный мужчина и снял свои штаны.

"Подозреваемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, матери девочки пришлось самостоятельно гнаться за извращенцем.

"Увидела его и начала за ним гоняться. На улице наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь задержать мужчину. Сотрудники отказались, сославшись на занятость", – отметил собеседник.

Тогда женщина остановила таксиста, который помог догнать мужчину и задержать. Более того, он доставил его в полицию.