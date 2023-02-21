Полицейские под Новосибирском спасли женщину и ее внучку из горящего общежития

Пока пожарные эвакуировали жильцов с других этажей, полицейские помогали старушке. Они выломали решётку на окнах, забрали маленькую девочку, помогли выбраться её бабушке и спасли кота

21 февраля 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар в общежитии в Куйбышеве застал врасплох бабушку, сидевшую с 10-месячной внучкой. Как сообщает "КП-Новосибирск", история могла окончиться трагедией, если бы не двое смелых сотрудников полиции, которые вовремя подоспели на помощь и вызволили женщину с ребёнком из западни.

Общежитие на улице Партизанской в Куйбышеве загорелось 18 февраля. В тот день сержант полиции Владимир Клименок вместе с напарником были на смене. Они ехали в патрульной машине, когда услышали звук сирен.

"Я тогда посмотрел в зеркало заднего вида, обратил внимание, что едут пожарные машины, и уступил дорогу. Позже в дежурной части сказали, что пожар в общежитии, надо быть там. Мы поехали следом. Тут слышим из квартиры на первом этаже, из-за решётки, крики о помощи. На подоконнике сидела маленькая девочка, которую спешно одевала женщина. Она кричала, что ребёнку плохо, при этом сама чуть не теряла сознание – было большое задымление", – рассказал Клименок.

Пока пожарные эвакуировали жильцов с других этажей, полицейские помогали старушке. Они выломали решётку на окнах, которые не позволяли выбраться из квартиры, забрали маленькую девочку, Владимир помог пожилой женщине вылезти из окна. Их отправили греться в служебную машину. Уже там пожилая женщина вспомнила: в комнате остался ещё их кот Кузька. Напарник Фаниль Рафиков полез за котом и смог вызволить его из пожара.

В результате напарники помогли пожарным эвакуировать из квартир на втором этаже ещё четырёх человек, среди них был и шестимесячный младенец. Получат ли награды за доблесть сотрудники ППС – ещё неизвестно. Но спасённые люди уже благодарят полицейских за неравнодушие.