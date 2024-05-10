НОВОСТИОбщество

Полицейские проводят рейды по садоводствам в Алтайском крае

Дачникам напоминают о правилах безопасности

10 мая 2024, 21:30, ИА Амител

Полицейские в рейде / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Полицейские в рейде / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские проводят рейды по садоводствам в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном МВД.

С наступлением теплой погоды садоводы возвращаются на свои дачные участки. Многие из них привозят с собой дорогостоящую бытовую технику и инструменты.

Однако не все владельцы дач должным образом заботятся о сохранности своего имущества. Поэтому полицейские совместно с общественниками организовали рейды в садовых товариществах Бийска. Их цель – напомнить простые правила безопасности, в том числе о том, как предотвратить пожары и кражи.

Участковые уполномоченные полиции предупредили жителей города о том, что в пожароопасный период разводить костры, сжигать мусор и траву запрещено.

Кроме того, полицейские рассказали дачникам о схемах, которыми пользуются мошенники, и объяснили, как действовать в случае подозрительных телефонных звонков.

Бийск Политика

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

20:31:45 10-05-2024

Надо бандитов ловить, а не дачников кошмарить.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:56 11-05-2024

Гость (20:31:45 10-05-2024) Надо бандитов ловить, а не дачников кошмарить....
выпускники всяких педучилищ другого не умеют делать, кроме как бабок по дачам да по рынкам гонять.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:37 10-05-2024

Имитация бурной деятельности

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:45 10-05-2024

"Многие из них привозят с собой дорогостоящую бытовую технику и инструменты." Цель рейдов - мониторинг?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:24 11-05-2024

Гость (22:14:45 10-05-2024) "Многие из них привозят с собой дорогостоящую бытовую техник... Ну да, где что плохо лежит.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:50:57 11-05-2024

В своё время Мишка Квакин тоже рейды делал по дачам.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:38 11-05-2024

Третий год не могу сжечь мусор на даче! Задрали своим противопожарным режимом!

  12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров