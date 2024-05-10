Полицейские проводят рейды по садоводствам в Алтайском крае
Дачникам напоминают о правилах безопасности
10 мая 2024, 21:30, ИА Амител
Полицейские проводят рейды по садоводствам в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном МВД.
С наступлением теплой погоды садоводы возвращаются на свои дачные участки. Многие из них привозят с собой дорогостоящую бытовую технику и инструменты.
Однако не все владельцы дач должным образом заботятся о сохранности своего имущества. Поэтому полицейские совместно с общественниками организовали рейды в садовых товариществах Бийска. Их цель – напомнить простые правила безопасности, в том числе о том, как предотвратить пожары и кражи.
Участковые уполномоченные полиции предупредили жителей города о том, что в пожароопасный период разводить костры, сжигать мусор и траву запрещено.
Кроме того, полицейские рассказали дачникам о схемах, которыми пользуются мошенники, и объяснили, как действовать в случае подозрительных телефонных звонков.
20:31:45 10-05-2024
Надо бандитов ловить, а не дачников кошмарить.
08:48:56 11-05-2024
Гость (20:31:45 10-05-2024) Надо бандитов ловить, а не дачников кошмарить....
выпускники всяких педучилищ другого не умеют делать, кроме как бабок по дачам да по рынкам гонять.
21:53:37 10-05-2024
Имитация бурной деятельности
22:14:45 10-05-2024
"Многие из них привозят с собой дорогостоящую бытовую технику и инструменты." Цель рейдов - мониторинг?
15:09:24 11-05-2024
Гость (22:14:45 10-05-2024) "Многие из них привозят с собой дорогостоящую бытовую техник... Ну да, где что плохо лежит.
04:50:57 11-05-2024
В своё время Мишка Квакин тоже рейды делал по дачам.
10:30:38 11-05-2024
Третий год не могу сжечь мусор на даче! Задрали своим противопожарным режимом!