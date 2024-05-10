Дачникам напоминают о правилах безопасности

10 мая 2024, 21:30, ИА Амител

Полицейские в рейде / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские проводят рейды по садоводствам в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном МВД.

С наступлением теплой погоды садоводы возвращаются на свои дачные участки. Многие из них привозят с собой дорогостоящую бытовую технику и инструменты.

Однако не все владельцы дач должным образом заботятся о сохранности своего имущества. Поэтому полицейские совместно с общественниками организовали рейды в садовых товариществах Бийска. Их цель – напомнить простые правила безопасности, в том числе о том, как предотвратить пожары и кражи.

Участковые уполномоченные полиции предупредили жителей города о том, что в пожароопасный период разводить костры, сжигать мусор и траву запрещено.

Кроме того, полицейские рассказали дачникам о схемах, которыми пользуются мошенники, и объяснили, как действовать в случае подозрительных телефонных звонков.