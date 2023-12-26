Полицейские спасли водителя на Чуйском тракте, у которого сломался автомобиль

Машину отбуксировали до ближайшей станции техобслуживания

26 декабря 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Экипаж ДПС спас водителя, ВАЗ-2109 которого сломался на Чуйском тракте. О случае рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Лейтенанты полиции Евгений Адрианов и Егор Лосев заметили "девятку" на обочине дороги во время патрулирования. Оценив ситуацию, они остановили попутно следующий автомобиль и зацепили на гибкую сцепку сломанную машину, доставив ее на ближайшую станцию техобслуживания в Сростках.

По прибытии в автомастерскую на помощь водителю приехали родственники. Убедившись в том, что здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает, инспекторы вернулись на маршрут патрулирования.

Водитель искренне поблагодарил госавтоинспекторов за неравнодушие и проявленный профессионализм. Мужчина ехал с Горно-Алтайска в сторону Бийска, однако в пути у него оборвался ремень ГРМ. Он попытался самостоятельно устранить неисправность, но сделать этого не вышло.