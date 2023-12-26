Полицейские спасли водителя на Чуйском тракте, у которого сломался автомобиль
Машину отбуксировали до ближайшей станции техобслуживания
26 декабря 2023, 12:45, ИА Амител
Экипаж ДПС спас водителя, ВАЗ-2109 которого сломался на Чуйском тракте. О случае рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Лейтенанты полиции Евгений Адрианов и Егор Лосев заметили "девятку" на обочине дороги во время патрулирования. Оценив ситуацию, они остановили попутно следующий автомобиль и зацепили на гибкую сцепку сломанную машину, доставив ее на ближайшую станцию техобслуживания в Сростках.
По прибытии в автомастерскую на помощь водителю приехали родственники. Убедившись в том, что здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает, инспекторы вернулись на маршрут патрулирования.
Водитель искренне поблагодарил госавтоинспекторов за неравнодушие и проявленный профессионализм. Мужчина ехал с Горно-Алтайска в сторону Бийска, однако в пути у него оборвался ремень ГРМ. Он попытался самостоятельно устранить неисправность, но сделать этого не вышло.
13:01:28 26-12-2023
Из рассказа стало понятно что лейтенанты сами подвиг не совершали, а заставили тащить на буксире попутную машину. Имя человека, спасшего рукожопого хозяина девятки, который по приказу "героев" тащил на прицепе жоповозку даже не озвучили.
16:06:06 26-12-2023
Вот и делай людям добро :))))))