Полицейский выстрелил в дебошира на Алтае

Мужчина угрожал правоохранителям ножом, сейчас он госпитализирован

25 января 2024, 09:47, ИА Амител

Полицейский стреляет / Фото иллюстративное: mvd.ru

В Республике Алтай полицейский открыл огонь по дебоширу, угрожавшему при задержании ножом и расправой. Об этом рассказали в МВД региона.

Поздним вечером 22 января в дежурную часть Чемальского района обратился персонал одного из увеселительных заведений и сообщил о драке. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили участников конфликта – один из них начал грубо говорить с правоохранителями и даже ударил одного из них кулаком, после чего попытался скрыться. Но затем во время задержания достал нож и, угрожая расправой, начал двигаться в сторону полицейских, не реагируя на требования остановиться.

"В связи с этим участковый уполномоченный полиции произвел несколько выстрелов из табельного оружия – вверх и в сторону нападавшего, причинивших последнему ранение ноги", – рассказали в ведомстве.

Сейчас 28-летний нападавший госпитализирован. Ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Дать оценку произошедшему тем временем предстоит следственным органам.