Полицейский выстрелил в дебошира на Алтае
Мужчина угрожал правоохранителям ножом, сейчас он госпитализирован
25 января 2024, 09:47, ИА Амител
В Республике Алтай полицейский открыл огонь по дебоширу, угрожавшему при задержании ножом и расправой. Об этом рассказали в МВД региона.
Поздним вечером 22 января в дежурную часть Чемальского района обратился персонал одного из увеселительных заведений и сообщил о драке. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили участников конфликта – один из них начал грубо говорить с правоохранителями и даже ударил одного из них кулаком, после чего попытался скрыться. Но затем во время задержания достал нож и, угрожая расправой, начал двигаться в сторону полицейских, не реагируя на требования остановиться.
"В связи с этим участковый уполномоченный полиции произвел несколько выстрелов из табельного оружия – вверх и в сторону нападавшего, причинивших последнему ранение ноги", – рассказали в ведомстве.
Сейчас 28-летний нападавший госпитализирован. Ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Дать оценку произошедшему тем временем предстоит следственным органам.
10:04:23 25-01-2024
Надо было вообще наглухо валить. Хотя полицейский просто спрогнозировал последствия для себя, и шмальнул быдлу в копыто. К сожалению такие законы.
14:21:21 25-01-2024
Гость (10:04:23 25-01-2024) Надо было вообще наглухо валить. Хотя полицейский просто спр... Не важно в копыто или в рога, полисмену все равно не позавидуешь, во первых куча писанины, объяснительная и тд. Во вторых ещё затаскают, хоть быдлан и получил своё, все равно полисмену будет тяжко. Вон в штатах копу за выстрел нишиша не будет,
10:10:03 25-01-2024
Прям в лобешник надо было
11:22:33 25-01-2024
и это, как орут либерасты на каждом углу, у нас полицейский беспредел? в любой из так горячо любимых ими демократических стран, чОрта с ножом пристрелили бы сразу.
15:34:29 25-01-2024
теперь корми этого утырка в тюрьме. Почему в колониях нет обязательной трудовой повинности?
11:42:04 26-01-2024
Про судимость вообще не правда. Парень остался инвалидом. Полицейский превысил полномочия. А ведь у этого парня семья и дети. Как можно публиковать в общий доступ не проверенную информацию.