Полицейский погиб при задержании наркоторговца в Подмосковье
Еще один служитель порядка тяжело ранен
08 апреля 2024, 08:30, ИА Амител
Место нападения на полицейских в Подмосковье / Кадр: СКР
Полицейский погиб, еще один пострадал при задержании наркоторговца в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Прохожие обнаружили сотрудников полиции с огнестрельными ранениями 7 апреля на проселочной дороге в селе Якимово под Черноголовкой. Один из них умер до приезда скорой, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.
Известно, что нападавшие скрылись на мотоцикле. Правоохранители возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и ищут злоумышленников. В регионе объявлен план "Перехват".
Пресс-служба Следственного комитета показала кадры с места преступления:
08:37:47 08-04-2024
Белую машину с черной крышей, поймали только под Белоруссией.
С мотоциклом шансов нет
11:03:57 08-04-2024
Гость (08:37:47 08-04-2024) Белую машину с черной крышей, поймали только под Белоруссией... Белую машину с черной крышей вели до этой точки, а не поймали. Разницу чувствуете?
12:24:49 08-04-2024
Гость (08:37:47 08-04-2024) Белую машину с черной крышей, поймали только под Белоруссией... уже поймали.
09:16:52 08-04-2024
Изловят...
10:28:41 08-04-2024
Темная история. Никто из полицейских в отделе не знал, что двое поехали на проселочную дорогу к наркоторговцам?
10:40:22 08-04-2024
Таджики признаются, если попросить, а там и очевидный заказ с Украины
12:55:43 08-04-2024
Как то непрофессионально