Полицейский погиб при задержании наркоторговца в Подмосковье

Еще один служитель порядка тяжело ранен

08 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Место нападения на полицейских в Подмосковье / Кадр: СКР

Полицейский погиб, еще один пострадал при задержании наркоторговца в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Прохожие обнаружили сотрудников полиции с огнестрельными ранениями 7 апреля на проселочной дороге в селе Якимово под Черноголовкой. Один из них умер до приезда скорой, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Известно, что нападавшие скрылись на мотоцикле. Правоохранители возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и ищут злоумышленников. В регионе объявлен план "Перехват".

Пресс-служба Следственного комитета показала кадры с места преступления: