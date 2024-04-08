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Полицейский погиб при задержании наркоторговца в Подмосковье

Еще один служитель порядка тяжело ранен

08 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Место нападения на полицейских в Подмосковье / Кадр: СКР
Место нападения на полицейских в Подмосковье / Кадр: СКР

Полицейский погиб, еще один пострадал при задержании наркоторговца в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Прохожие обнаружили сотрудников полиции с огнестрельными ранениями 7 апреля на проселочной дороге в селе Якимово под Черноголовкой. Один из них умер до приезда скорой, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Известно, что нападавшие скрылись на мотоцикле. Правоохранители возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и ищут злоумышленников. В регионе объявлен план "Перехват".

Пресс-служба Следственного комитета показала кадры с места преступления:

Москва Происшествия

Комментарии 7

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Гость

08:37:47 08-04-2024

Белую машину с черной крышей, поймали только под Белоруссией.
С мотоциклом шансов нет

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Гость

11:03:57 08-04-2024

Гость (08:37:47 08-04-2024) Белую машину с черной крышей, поймали только под Белоруссией... Белую машину с черной крышей вели до этой точки, а не поймали. Разницу чувствуете?

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Гость

12:24:49 08-04-2024

Гость (08:37:47 08-04-2024) Белую машину с черной крышей, поймали только под Белоруссией... уже поймали.

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Грыша

09:16:52 08-04-2024

Изловят...

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Гость

10:28:41 08-04-2024

Темная история. Никто из полицейских в отделе не знал, что двое поехали на проселочную дорогу к наркоторговцам?

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Гость

10:40:22 08-04-2024

Таджики признаются, если попросить, а там и очевидный заказ с Украины

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Гость

12:55:43 08-04-2024

Как то непрофессионально

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