Полицейский шокером приводил в чувство потерявшего сознание мужчину и перестарался

Сахалинец в состоянии опьянения пришёл в кафе и упал

01 февраля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Сахалинской области выясняют обстоятельства смерти местного жителя, сообщает региональный СК.

"40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в кафе, где потерял сознание. Впоследствии был доставлен в лечебное учреждение, где скончался от закрытой черепно-мозговой травмы", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что когда мужчина потерял сознание, работники заведения вызвали сотрудников полиции, один из которых при помощи электрошокера пытался привести потерпевшего в чувство.

По факту необоснованного применения спецсредства в отношении правоохранителя возбудили дело по признакам "превышения должностных полномочий". Также возбудили дело по признакам "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Иркутске полицейские попытались разбудить электрошокером уснувшего в такси мужчину, который после этого умер.