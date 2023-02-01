Полицейский шокером приводил в чувство потерявшего сознание мужчину и перестарался
Сахалинец в состоянии опьянения пришёл в кафе и упал
01 февраля 2023, 13:01, ИА Амител
В Сахалинской области выясняют обстоятельства смерти местного жителя, сообщает региональный СК.
"40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в кафе, где потерял сознание. Впоследствии был доставлен в лечебное учреждение, где скончался от закрытой черепно-мозговой травмы", – рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что когда мужчина потерял сознание, работники заведения вызвали сотрудников полиции, один из которых при помощи электрошокера пытался привести потерпевшего в чувство.
По факту необоснованного применения спецсредства в отношении правоохранителя возбудили дело по признакам "превышения должностных полномочий". Также возбудили дело по признакам "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью".
Ранее в Иркутске полицейские попытались разбудить электрошокером уснувшего в такси мужчину, который после этого умер.
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