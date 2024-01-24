Новосибирского полицейского обвинили в нападении на возлюбленную-коллегу
При этом друзья молодого человека считают, что его оговорили и бывшая избранница добивается увольнения правоохранителя
24 января 2024, 10:02, ИА Амител
Роман двух полицейских закончился скандалом в одном из райцентров Новосибирской области. 25-летний лейтенант Антон влюбился в 30-летнюю младшего сержанта Алису (имена изменены) и пара стала жить вместе. Но уже через несколько месяцев возлюбленные начали ссориться, в результате женщина обратилась с заявлением в полицию – якобы молодой человек напал на нее и дважды ударил ножом. Однако друзья полицейского утверждают, что она сама начала ссору, разбила стекло машины и порезала руку. В подробностях запутанной истории разбирался "КП-Новосибирск".
Антон с детства мечтал работать в полиции и в 22 года поступил на работу в районный отдел в родном селе. За три года он дослужился до лейтенанта и стал думать о семье. Тогда он влюбился в Алису и уже в ноябре 2023 года пара съехалась. Они стали жить в ее доме, однако спустя месяц, по словам друзей, начались скандалы. Последней каплей стал инцидент, который произошел 19 января:
"Накануне они поругались. Антон поехал нырять в прорубь, Алиса осталась дома. А в два часа ночи она ему написала: "Забирай свои вещи". Он собрался и поехал", – рассказал друг.Однако дальше версии разнятся. В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что полицейский якобы дважды ударил возлюбленную ножом – по руке и ноге. Однако друзья парня утверждают, что все было наоборот.
"Антон приехал с Крещения, стал спокойно собирать вещи, а девушка начала кидаться на него, пыталась спровоцировать. Антон терпел, только нагнулся завязать шнурки – Алиса резко пнула его в глаз. Антон упал, разбил стекло в доме, оно могло ей отскочить. Схватил вещи и побежал к машине, закрыл двери. Алиса – за ним, схватила термос и стала колотить по стеклу. Алиса и в этот момент могла порезать руку", – описал ситуацию друг полицейского.У женщины другая история. 19 января она поехала к врачу в травмпункт, где ей обработали порезы. После Алиса вернулась на работу и написала заявление на возлюбленного – о нападении с ножом и угрозе убийством. Правоохранителя задержали, допросили и отпустили домой – под подписку о невыезде.
"Теперь Алиса утверждает, что якобы Антон ее не резал – просто размахивал ножом и угрожал убить, в этот момент она могла порезаться. Следователи возбудили уголовное дело об угрозе убийством", – рассказал журналистам друг полицейского.Алиса со СМИ не общается, а в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что проводят проверку. Заявление уже передали в Чановский межрайонный следственный отдел СКР, где расследуют уголовное дело. Друзья правоохранителя утверждают, что Антона оговорили и его бывшая избранница просто добивается увольнения молодого человека.
10:20:27 24-01-2024
Бабы - нехорошие существа.
10:25:49 24-01-2024
Гость (10:20:27 24-01-2024) Бабы - нехорошие существа.... Даже сержантки.
10:38:19 24-01-2024
Гость (10:20:27 24-01-2024) Бабы - нехорошие существа.... Ваша мать тоже баба.
10:39:35 24-01-2024
Гость (10:20:27 24-01-2024) Бабы - нехорошие существа.... Комментарий точно не мужчины!
10:39:53 24-01-2024
Гость (10:20:27 24-01-2024) Бабы - нехорошие существа.... видимо, сам мужлан!
12:59:59 24-01-2024
Гость (10:20:27 24-01-2024) Бабы - нехорошие существа.... самокритичненько
14:01:33 24-01-2024
Гость (10:20:27 24-01-2024) Бабы - нехорошие существа.... ну так что ВАМ мешает с бабами не встречаться?
11:27:23 24-01-2024
Жалко парня.. Надо было вместе с другом за вещами зайти в дом, для подстраховки, так сказать.. Мы - "бабы" иной раз, правда, как собака на сене.....
11:28:15 24-01-2024
Типичные бабские ответы в стиле «сам дурак». Через одну можно пластырь на рот клеить - и ничего хорошего не скажут, и ничего другого хорошего этим ртом делать не умеют.
17:30:47 24-01-2024
Гость (11:28:15 24-01-2024) Типичные бабские ответы в стиле «сам дурак». Через одну можн... не повезло ВАМ
15:22:06 24-01-2024
Зачем эта "история" тут????